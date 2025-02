Corona senza freni: “Ferragni tradita da Fedez con Melissa Satta”

Fabrizio Corona sgancia un’altra bomba su Fedez, affermando che il rapper avrebbe avuto una tresca anche con Melissa Satta. Naturalmente la faccenda è ancora tutta da verificare. L’ex re dei paparazzi ha anche mostrato i presunti messaggi che Chiara Ferragni avrebbe scritto all’ex marito dopo la puntata di Falsissimo, quella in cui lo stesso Corona ha parlato di Angelica Montini descrivendola come l’amante del cantante milanese. Le nuove rivelazioni di Corona, che, si ripete, vanno come al solito prese con le pinze, sono arrivate durante la sua ospitata al podcast Gurulandia.

Corona: “Fedez è stato anche con Melissa Satta”

Corona, nelle scorse ore, ha sostenuto che Chiara Ferragni, durante il matrimonio, è stata tradita dall’allora marito anche con Melissa Satta, oltre che con Taylor Mega e Angelica Montini:

“C’è dell’altro rispetto alle cose che già vi ho rivelato su Fedez. Vi ho detto già che Giulia De Lellis e Fedez si sentivano in passato. Con chi stava Giulia De Lellis, prima di stare con Tony Effe? Con Carlo Beretta. Ma con con chi sta ora Beretta? Con Melissa Satta che stava con Boateng. In questa lunga storia d’amore dei Ferragnez, Chiara Ferragni è stata tradita anche con Melissa Satta, perché Fedez è stato pure con lei. Questa nuova bomba è pesante ragazzi! Se me l’ha detto Fedez? No questa me l’ha riferita Taylor”.

L’ex re dei paparazzi, sempre a Gurulandia, ha anche spiegato che ha potuto visionare i messaggi che Chiara Ferragni ha mandato a Fedez dopo che è uscita la faccenda dell’amante. Come molti sanno, il can can mediatico è scoppiato poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo, quando, Corona, nel suo podcast Falsissimo, ha pubblicato degli audio del rapper e della presunta amante Angelica Montini.

La Ferragni, dopo che la questione ha fatto un sacco di rumore, ha diffidato Fabrizio chiedendogli oltre un milione di euro tramite i suoi legali. Quindi gli ha intimato di non parlare più della sua vita privata. Corona se ne è fregato. Così nelle scorse ore ha mostrato un presunto messaggio che l’influencer cremonese avrebbe scritto all’ex marito, proprio in riferimento alla vicenda della fuoriuscita di notizie da Falsissimo:

“Sai quelle foto che arrivano su Instagram si aprono una volta e poi scompaiono? Me ne è arrivata una. Io ho due telefoni, con il secondo l’ho fotografata, non potendo fare screenshot. La nostra carissima amica Chiara, detta Ferry, scrive a Fedez: “Le cose (false) che sa, le sa da te e lo dice anche nelle chiamate (registrate) che fa. Quindi anche questo uscirà Federico. Hai creato tutto questo”. Secondo Chiara io e Fedez, quindi, eravamo d’accordo. Falsissimo. Io e Fedez non siamo mai stati d’accordo“.

Resta da appurare se quello mostrato da Corona sia veramente un messaggio scritto dall’influencer cremonese. Tantissimi dubbi anche sul legame tra Fabrizio e Fedez. Davvero il rapper si è confidato ingenuamente con l’ex re dei paparazzi, pensando che questo non facesse uscire alcuna notizia? Davvero le cose stanno come dice Corona, cioè che lui e il rapper non hanno messo in piedi a tavolino tutto il can can? Oppure i due si sono accordati?

Il punto è che Fedez non ne esce bene né se la si vede in un modo, né se la si vede in un altro modo. Le ipotesi sono appunto due: ha architettato un piano comunicativo con Corona oppure si è fidato della persona sbagliata facendo la figura dell’ingenuo. Eppure la comunicazione la conosce benissimo: possibile quindi che abbia commesso l’errore di credere che Corona se ne fosse stato buono buono?