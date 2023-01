Sanremo: il bluff sull’annuncio a Domenica In, piovono proteste

Giornata di annunci (nuovi e mancati) per Amadeus e il 73esimo Festival di Sanremo. L’evento più importante della musica italiana è sempre più vicino e il direttore artistico da tempo è abituato a preparare il pubblico con graduali ‘spoiler’. Come preannunciato a “Viva Rai 2”, ‘Ama’ avrebbe dovuto rivelare a “Domenica in” il nome della misteriosa cantante internazionale di origine italiane ospite in una delle cinque serate. Tuttavia, dopo una lunga intervista, il conduttore ha lasciato tutti con l’amaro in bocca e non ha svelato alcun nome. In compenso, il conduttore è apparso al TG1 per comunicare la presenza di due altri grandi ospiti: Peppino Di Capri il giovedì e Gino Paoli nella serata finale, dove celebrerà la sua straordinaria carriera.

Amadeus e il mancato annuncio a “Domenica in”

In collegamento dalla prima fila del teatro Ariston, Amadeus ha avuto una lunga chiacchierata con Zia Mara’ e ha lasciato tutti col fiato sospeso per quasi un’ora di trasmissione. Alla fine, però, il tanto atteso annuncio si è rivelato solo un bluff. Da giorni, i telespettatori aspettavano di scoprire questa fatidica cantante, sperando in un’artista che portasse un po’ di aria fresca in mezzo ai tanti ospiti ‘agèe’. Proprio per questo, in seguito al ‘pacco’ di Amadeus, in molti hanno mostrato il loro disappunto sui social.

In ogni caso, il conduttore de “I soliti Ignoti” ha confessato che ci sono ancora trattative in corso, per cui le soprese non sono finite: “Da qui al 7 febbraio può succedere di tutto. Non posso dire nulla, ma accadranno cose belle.” Con queste parole il marito di Giovanna Civitillo ha voluto compensare la mancata rivelazione dell’ospite misterioso. Ma, ad ogni modo, questa ‘pillola’ non è stata sufficiente per far passare la delusione dei fan del Festival di Sanremo.

L’intervista è andata avanti tra aneddoti dei Sanremo di Amadeus e una videochiamata a sorpresa del suo compagno di avventure, Fiorello. In chiusura, la Venier ha voluto inviare un regalo speciale al suo collega: un corno enorme con una scritta in cui augura l’in bocca al lupo al suo amico. Amadeus ha subito replicato inviando una rosa alla conduttrice veneta e ringraziandola per il tempo dedicatogli. Si è conclusa così un’ospitata che ha lasciato l’amaro in bocca a molti.

Sanremo: il vincitore di Fiorello

In un’intervista al “Messaggero”, lo showman ha rilasciato un’intervista in cui ha dato il suo pronostico sul prossimo vincitore del Festival di Sanremo. Secondo il conduttore di “Viva Rai 2”, ad aggiudicarsi il famoso leoncino d’oro sarà la veterana Giorgia. Inoltre, non esclude la possibilità di una possibile vittoria di Ultimo o Marco Mengoni, che ha già vinto il Festival nel 2013. Tuttavia, come ha detto il mattatore, “a Sanremo può succedere di tutto”.

Fiorello ha anche parlato delle future co-conduttrici che affiancheranno Amadeus. Colei che lo incuriosisce maggiormente è la ‘belva’ Francesca Fagnani: “È in gamba e potrebbe sorprendere: è sul pezzo, ha la battuta pronta e credo che non si farà intimorire dalla prosopopea del Festival”.

In conclusione, ‘Fiore’ ha confessato di aver suggerito all’amico di continuare ad occuparsi della famosa kermesse musicale, sicuro del successo che anche questa edizione riscuoterà: “Gli ho dato un consiglio: Ama, devi fare anche il sesto, forse anche il settimo, perché di sicuro te lo chiederanno”.