Amadeus ci ha preso gusto con gli annunci. Il Festival di Sanremo 2023 si avvicina (andrà in onda dal 7 al 13 febbraio) e il direttore artistico sta sciogliendo le ultime riserve sull’organigramma della kermesse ligure. Dopo aver annunciato pochi giorni fa le ultime due co-conduttrici che presenzieranno sull’Ariston, Chiara Francini e Paola Egonu (si sono aggiunte alle già annunciate Chiara Ferragni e Francesca Fagnani), ‘Ama’ si è ripresentato al Tg Uno delle 20.30 di venerdì 20 gennaio ed ha svelato che ci saranno anche i Maneskin. La band, che sbocciò proprio al Festival e sotto ‘l’ala di Amadeus’, sarà protagonista nella serata di giovedì. Il gruppo, assieme al direttore artistico del Festival, è stato rapidamente intervistato da Giorgia Cardinaletti nello studio del Tg Uno. “Sai l’affetto che ho per loro, che ormai non si fermano più. Sarà energia allo stato puro”, ha aggiunto ‘Ama’.

Sempre pochi giorni fa, nell’occasione in cui è stata resa nota la presenza al concorso di Francini e Egonu, Sebastiani ha fatto sapere che al Festival 2023, in qualità di super ospiti, sbarcheranno i Black Eyed Peas. Sempre restando in tema ospiti big, ad aprire la prima serata della kermesse, ci saranno Mahmood e Blanco che canteranno ‘Brividi’, cioè il brano che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio lo scorso anno (per i due giovani artisti fu un plebiscito)

Ospiti invece della seconda puntata saranno Albano e Massimo Ranieri, che formeranno un inedito trio assieme a Gianni Morandi, che per quella sera sarà chiamato a fare gli straordinari in quanto dovrà ricoprire sia il ruolo di co-conduttore sia quello appunto di super-ospite (Morandi affiancherà Amadeus per tutte e cinque le sere di Sanremo 2023). I tre musicisti saranno protagonisti di alcune performance canore, cantando una serie di brani che sono entrati a far parte della storia della musica leggera italiana.

