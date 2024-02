Sanremo: i Jalisse ce l’hanno fatta, stasera sul palco

Dopo 27 anni e dopo tanti no, i Jalisse finalmente ce l’hanno fatta e questa sera saliranno sul palco dell’Ariston per fare una simpatica gag con Fiorello e Amadeus.

Il duo canoro, formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci e coppia nella vita, questa sera si esibirà a Sanremo, in qualità di ospiti speciali. È stato Fiorello che è riuscito a convincere il direttore artistico che ormai da 5 anni li scarta. Secondo Tv Blog, quindi i due cantanti saranno presenti questa sera, in concomitanza con la puntata dedicata alle cover e ai duetti.

Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, il duo era ormai certo di poter tornare in gara, ma non è stato così: Amadeus li ha esclusi un’altra volta. Già qualche anno fa c’è stata una polemica a proposito di ciò. Tra loro e il direttore artistico ormai c’era della tensione ma ora, grazie alla mediazione di Fiorello, saliranno sul palco in veste di ospiti. Sarà un momento storico ed esilarante.

L’esclusione da Sanremo

Il duo vinse la kermesse nel 1997, da allora hanno cercato più volte di tornare in gara, ma sono sempre stati esclusi, anche quest’anno la loro canzone è stata scartata. Nel 2018 hanno partecipato ad Ora o Mai Più, condotto da Amadeus. Pensavano potesse essere un buon trampolino di lancio ed invece il conduttore, fino ad ora, non ha mai considerato le loro canzoni adatte al festival.

Sono volate anche delle accuse. Secondo Alessandra e Fabio, Amadeus non ci tiene a “far ripartire i cantanti” o almeno non tutti. Ma lui ha sempre difeso le sue scelte, sostenendo che le loro canzoni non fossero adatte e che bisogna accettare la sconfitta, soprattutto perché ogni anno vengono rifiutate centinaia di proposte.

La partecipazione all’Isola dei famosi

La coppia ha partecipato all’edizione del reality del 2023, l’ultima condotta da Ilary Blasi. Inizialmente hanno gareggiato come duo, poi sono stati divisi.

Fabio è stato eliminato dopo 50 giorni di permanenza, rimanendo due settimane in meno rispetto alla moglie. Lei invece è arrivata in finale e si è classificata quinta.