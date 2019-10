Sanremo Giovani, Marco Liorni conduttore della serata finale

Sanremo Giovani 2019 serata finale, conduce Marco Liorni

A condurre Sanremo Giovani sarà Marco Liorni. Il conduttore di Italia Sì sarà presente all’anfitrione della prima serata del 19 dicembre, durante la quale verranno scelti i cinque finalisti che poi prenderanno parte al Festival. A dare l’annuncio è TvBlog, che svela in anteprima chi sarà appunto al timone della serata finale di Sanremo Giovani. Dopo aver selezionato i finalisti nel corso dei quattro appuntamenti ad Italia Sì del sabato pomeriggio precedenti alla finale, Marco Liorni condurrà dunque la serata decisiva. Una scelta non del tutto inaspettata da parte di Rai 1, visto che il conduttore proseguirà così il suo compito di selezionare fino allo step conclusivo i vari cantanti. Saranno cinque i giovani che avranno l’opportunità di salire sul grande e importantissimo palco del teatro dell’Ariston nel prossimo mese di febbraio. Ma in questa serata finale e conclusiva, Liorni non sarà da solo. Al suo fianco ci sarà un altro noto conduttore.

Sanremo Giovani, Marco Liorni condurrà la serata finale del 19 dicembre e non sarà solo: al suo fianco Amadeus

A condurre la serata finale di Sanremo Giovani ci sarà Liorni. Al suo fianco, vedremo il direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, ovvero Amadeus. Una serata importante per i cinque finalisti che riusciranno a entrare ufficialmente nel cast dei cantanti della nuova edizione del più grande Festival della musica in Italia. Non ci resta, dunque, che attendere il prossimo giovedì 19 dicembre per assistere alla selezione di questi giovani cantanti. I finalisti sappiamo che saranno annunciati entro fine novembre. Nel corso di ogni semifinale, a votare sulle dieci canzoni saranno una commissione musicale e una giuria demoscopia. Alla finale, accederanno appunto cinque canzoni per ogni semifinale.

Sanremo Giovani serata finale: solo cinque giovani cantanti potranno accedere alla Categoria Nuove Proposte

Voteranno, durante la serata finale, ben quattro giurie: la Commissione Musicale, la Giuria Demoscopica, la Giura Televisiva (un gruppo di esperti di musica e personaggi del mondo dello spettacolo) e il pubblico da casa attraverso il televoto. I cinque giovani più votati potranno accedere alla Categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020.