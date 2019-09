Amadeus a Sanremo 2020: nuove anticipazioni e il ruolo di Fiorello

Festival di Sanremo 2020: le ultime news e dichiarazioni di Amadeus

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2020, di cui Amadeus sarà conduttore e direttore artistico. In questi giorni il presentatore Rai sta valutando le varie canzoni che potrebbero partecipare alla settantesima edizione della kermesse musicale più importante in Italia. Alla fine verranno scelte solo venti canzoni, che dal 4 all’8 febbraio 2020 si sfideranno sul palco dell’Ariston. I nomi dei cantanti in gara verranno svelati solo il prossimo gennaio: in attesa di scoprirli, Ama ha chiarito quale sarà il ruolo dell’amico Fiorello. E sì, perché tra le certezze del prossimo Festival c’è la presenza dello show man siciliano, da tempo amico di Amadeus.

Amadeus parla del ruolo di Fiorello al Festival di Sanremo 2020

“Fiorello è stato il mio primo fan per questa avventura e gli ho detto: “La porta di Sanremo è aperta”. È un amico e al mio Festival per certi aspetti vorrei togliere la formalità. Un amico o un fratello non ti devono telefonare per chiedere: “Posso venire?”. Lui sa che ha la libertà di fare quello che vuole, quando vuole e anche di non avvisarmi prima. Non ci sentiamo spesso ma non stiamo preparando nulla perché non c’è nulla da preparare”, ha raccontato Amadeus a Tv Sorrisi e Canzoni. “Siamo ancora a settembre. Strada facendo magari ci vedremo qualche partita dell’Inter insieme e penseremo a qualcosa. Ma per il momento ancora no. Anche perché lui ora sta lavorando ad un bellissimo progetto per Rai Play”, ha aggiunto.

Festival di Sanremo 2020: scelto regista, scenografo, coreografo

Intanto Amadeus ha annunciato i nomi di alcuni collaboratori del Festival di Sanremo 2020. Gaetano Castelli sarà lo scenografo, Stefano Vicario il regista, Mario Catapano il direttore delle luci e Daniel Ezralow il coreografo. Nei giorni scorsi è stato chiarito il nuovo meccanismo di Sanremo Giovani mentre è cambiata la serata cover del Festival, quella che di solito viene programma il giovedì sera. Mistero assoluto su chi affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston ma da giorni si parla sempre più insistentemente di Chiara Ferragni.