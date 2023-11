Sanremo Giovani, Alex Wyse di Amici è fuori: la reazione dell’artista

Alex Wyse non è tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani. Sui social, l’ex Amici ha reagito all’esclusione: ecco come.

Nella giornata di sabato 11 novembre, Amadeus aveva annunciato i primi 8 finalisti di Sanremo Giovani. L’elenco di coloro che prenderanno parte alla serata del 19 dicembre, tuttavia, non è ancora completo. Agli 8 artisti annunciati se ne aggiungeranno 4 provenienti da Area Sanremo, per un totale di 12. Di questi, solo 3 otterranno l’ingresso nella categoria Big a Sanremo 2024, in partenza il prossimo 6 febbraio.

Alex Wyse fuori da Sanremo Giovani: la sua reazione

Tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani, tuttavia, non c’è Alex Wyse. Ben 564 erano stati gli artisti che avevano inviato la propria richiesta di partecipazione. A partire da questi era stata fatta una prima scrematura, arrivando a un totale di 49 candidati. Alex Wyse sarebbe quindi passato alla prima selezione, ma non è poi riuscito ad entrare tra gli 8 finalisti. Il cantante ex Amici ha commentato l’accaduto e, nonostante la delusione, pare abbia preso con sportività l’esclusione: “Ci sono arcobaleni anche nei cieli neri” ha scritto su Instagram, citando una frase del suo singolo Accade.

Sanremo Giovani: gli otto finalisti

I 49 che erano passati alla prima scrematura avevano tenuto un’audizione dal vivo nella sede della radiofonia di Via Asiago a Roma. Davanti a loro la Commissione Musicale, presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta da Federica Lentini (vicedirettrice Intrattenimento Prime Time), dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli. La selezione ha portato quindi a definire i primi 8 finalisti:

I Santi Francesi con Occhi Tristi;

Clara Soccini con Boulevard;

I bnkr44 con Effetti speciali;

Vale Lp con Stronza;

Tancredi con Perle;

Grenbaud con Mamà;

Jacopo Sol con Cose che non sai;

Lor3n con Fiore D’inverno Musica.

Alcuni di questi nomi erano già noti prima della loro ammissione a Sanremo Giovani. I Santi Francesi, ad esempio, avevano trionfato nella scorsa edizione di X Factor. Clara Soccini è stata protagonista della terza stagione di Mare Fuori nei panni di Crazy J. I bnkr 44 erano già stati a Sanremo per accompagnare Sethu nella serata cover. Grenbaud, infine, proviene dal mondo social, dove è uno degli streamer più seguiti su Twitch con quasi 900mila seguaci.

Tra questi 8, come detto, non c’è Alex Wyse. Il cantante era stato intervistato da SuperGuidatv solo di recente, quando era ancora in attesa del verdetto. L’ex Amici aveva parlato di Sanremo come un “bello step“, raccontando anche della sua precedente esperienza nel talent condotto da Maria De Filippi e parlando anche del suo prossimo tour, oltre che di futuri progetti in ambito musicale.