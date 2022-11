Amadeus con un video sui social ha annunciato gli otto nomi selezionati per la serata del 16 dicembre 2022: chi non c’è

Amadeus ha annunciato i primi finalisti di Sanremo Giovani 2022. Sono otto al momento, ma il numero crescerà nelle prossime settimane. Gli otto nomi di oggi sono stati selezionati dai 43 precedentemente selezionati per l’ultima fase. Ne mancano quattro all’appello e sono i nomi di Area Sanremo: saranno selezionati a fine novembre. In totale dunque i finalisti di Sanremo Giovani sono dodici e tra di loro ci sono i tre che parteciperanno tra i Big a Sanremo 2023. Succederà il 16 dicembre in diretta in prima serata su Rai Uno, quando Amadeus condurrà l’appuntamento con Sanremo Giovani.

Non è da escludere che proprio il 16 dicembre Amadeus decida di annunciare anche il cast dei Big in gara. Potrebbe farlo insieme alla selezione dei tre giovani oppure durante una puntata del Tg1. O chissà, dal suo amico Fiorello in Viva Rai 2. Anche quest’anno comunque il direttore artistico ha adottato la formula di unire i tre Giovani ai Big, dando vita a un unico torneo e un unico vincitore. A selezionare i cantanti di Sanremo Giovani è la Commissione Musical Rai, formata da Amadeus, Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. Di seguito i primi otto finalisti seguiti dal titolo della canzone:

gIANMARIA – La città che odi

Giuse The Lizia – Sincera

Maninni – Mille Porte

Mida – Malditè

OLLY – L’anima balla

Sethu – Sottoterra

Shari – Sotto Voce

Will – Le cose più importanti

gIANMARIA è un nome molto noto al pubblico di X Factor, dove ha partecipato l’anno scorso classificandosi al secondo posto. Anche Will ha tentato la strada di X Factor ma senza raggiungere i Live. Non sono gli unici nomi vicini a Sanremo 2023, ma gli altri sono finiti tra coloro che non ce l’hanno fatta. Erano in 43, l’hanno spuntata in 8. Sempre dal mondo di X Factor c’era Caterina, concorrente del 2016, che però è stata esclusa.

Tra gli esclusi di Sanremo Giovani quest’anno ci sono anche ex volti di Amici di Maria De Filippi. Nessuno di Amici ha raggiunto la finale dei giovani, insomma. Sono stati scartati Enula, Aisha, Calma e Nicol, tutti ex cantanti della scuola. Anche Hal Quartier nell’elenco degli esclusi e aveva preso parte come sfidante al talent show di Canale 5. Questi tutti gli altri nomi esclusi da Sanremo Giovani 2022: