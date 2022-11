Sanremo Giovani 2022, fuori tutte le canzoni: come ascoltarle

By

Nel pomeriggio di oggi sono finalmente state caricate sul sito di RaiPlay tutte e 8 le canzoni che si contenderanno un posto d’onore sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio e che gareggeranno così a Sanremo Giovani 2022. Si tratta di una rosa molto ridotta di artisti che sono riusciti ad emergere, secondo il gusto del direttore artistico Amadeus, su un totale di ben 714 concorrenti iniziali.

Le 8 canzoni finaliste sono state scelte da Amadeus e dalla commissione da lui presieduta insieme al maestro Leonardo De Amicis, a Massimo Martelli e a Federica Lentini. I pezzi scelti potrebbero riuscire a sfidare gli altri big il prossimo anno e si giocheranno il tutto e per tutto nel corso di una serata speciale che si svolgerà al Teatro del Casinò della città ligure il prossimo 16 dicembre.

Ecco dunque gli 8 pezzi arrivati alla finalissima di Sanremo Giovani 2022.

gIANMARIA con La città che odi

Giuse The Lizia con Sincera

Maninni con Mille porte

Mida con “Malditè

Olly con L’anima balla

Sethu con Sottoterra

Shari con Sotto voce

Will con “Le cose più importanti

A queste canzoni sarà necessario aggiungere i 4 concorrenti provenienti da Area Sanremo, il concorso del Comune di Sanremo di norma parallelo alle selezioni Rai, che quest’anno vede la direzione artistica di Amadeus.

I 12 concorrenti totali dovranno contendersi solo tre posti disponibili per l’Ariston. Sul noto palco gli artisti potranno gareggiare fianco a fianco con gli altri big, che quest’anno saranno in totale 25. I nomi di questi ultimi Amadeus li rivelerà a breve, anche se non è dato sapere quando esattamente. Secondo le anticipazioni de Il Messaggero, le date da segnarsi a calendario sono il prossimo 2 e 3 dicembre, quando il conduttore dovrebbe annunciare il cast completo di Sanremo 2023 nel corso del TG1.

Tutti i pezzi di Sanremo Giovani 2022 sono attualmente disponibili sul sito di RaiPlay: cliccando qui potrete ascoltarli tutti in streaming.

Sanremo 2023: i nomi dei Big più papabili

Nel frattempo, sale l’attesa per l’annuncio del cast completo della prossima edizione della kermesse canora. Secondo i bene informati, è molto probabile che a partecipare saranno, tra gli altri, Marco Mengoni, Ariete, Elodie, Marcella Bella e Paola e Chiara. Niente da fare invece per i Pinguini Tattici Nucleari, mentre la partecipazione di Luigi Strangis e Annalisa sarebbe ancora in bilico.