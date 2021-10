Sanremo Giovani 2021, i nomi: ci sono ex di Amici, X Factor, The Voice

Ecco chi sono i cantanti (quest’anno in tutto 46) che avranno l’opportunità di sfidarsi per raggiungere i 22 Big del Festival di Sanremo 2022: solo due di loro otterranno questa vittoria

Chi sono i cantanti ammessi alla finale di Sanremo Giovani 2022? Saranno ben 46 gli artisti che dovranno sfidarsi in un’ultima selezione. Il regolamento prevedeva la presenza di solo 30 cantanti da selezionare. Ma c’è stato un cambio di rotta, deciso dalla Commissione Artistica della rassegna, dopo aver preso in considerazione più di 700 domande di partecipazione. La Rai ha reso noti tutti i nomi dei 46 cantanti in gara, che prenderanno parte alle audizioni live.

La Commissione di Sanremo Giovani, composta da Amadeus e Claudio Fasulo con Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli, Leonardo De Amicis, hanno scelto 45 artisti, a cui si aggiunge il vincitore di Castrocaro 2021, Simo Veludo. Scendendo nel dettaglio, vi sono 26 uomini, 16 donne e 4 band. Secondo quanto prevede il regolamento, questi cantanti dovranno esibirsi di fronte alla Commissione Artistica. A fine novembre verranno rivelati i nomi degli otto artisti che prenderanno parte alla serata di Sanremo Giovani, prevista per il 15 dicembre.

A questi si aggiungeranno i 4 cantanti provenienti da Area Sanremo. In questa importante serata, che andrà in onda sul piccolo schermo, verranno eletti due vincitori, che potranno gareggiare insieme ai 22 Big scelti per il Festival di Sanremo 2022. Le nuove proposte, quest’anno, avranno modo di partecipare alla nota gara e, dunque, non ci sarà più un concorso separato.

Tra i 46 cantanti di Sanremo Giovani vi sono volti già noti sul piccolo schermo, in particolare nel mondo dei talent. Impossibile non notare gli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi: Esa Abrate, Enula, Martina Beltrami, Federico Baroni e Santi francesi (The Jab). Presente anche il tiktoker Matteo Romani e due cantanti provenienti da The Voice, Fusaro e Thomas Cheval. Da X Factor il pubblico ritroverà Kazer, Manitoba, Blind e MyDrama. Angelina Mango è la figlia del noto artista italiano, Mango.

Infine, va segnalato Francesco Faggi di Italia’s Got Talent. Per scoprire chi tra loro avrà l’opportunità di entrare a far parte della gara del non Festival della musica italiana bisognerà attendere il prossimo 15 dicembre. Intanto, ecco chi sono tutti i 46 cantanti in gara e i titoli dei loro brani.