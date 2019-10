Sanremo Giovani 2019 cantanti, tutti i finalisti: tanti gli ex talent

Cantanti Sanremo Giovani 2019, la lista dei finalisti scelti e il meccanismo: cosa succederà adesso

Sono stati resi noti i nomi dei cantanti di Sanremo Giovani 2019 e come ogni anno non mancano i giovani provenienti dai talent show. Sono ben 65 finalisti, scelti tra ben 842 cantanti che si sono candidati. Pare sia il numero più alto di partecipanti delle ultime edizioni, ma non tutti i 65 arriveranno sul palco di Sanremo 2020. Come avverrà la selezione? Il prossimo passo sarà per loro partecipare alle Audizioni, che si terranno il 3 novembre prossimo. Si esibiranno presso il Teatro delle Vittorie a Roma dinanzi alla commissione musicale, composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. Ovviamente la commissione è presieduta da Amadeus. Alle Audizioni il numero dei cantanti di Sanremo Giovani si ridurrà a venti, che si sfideranno durante Italia Sì. I dieci vincitori delle sfide accederanno alla finale del 18 dicembre, su Rai 1.

Sanremo Giovani 2019 cantanti, tutti i nomi dai talent show

Ma veniamo ai cantanti di Sanremo Giovani 2019. Nell’elenco ci sono ex cantanti di Amici di Maria De Filippi, tra cui Jefeo e Mose. Ma vedremo anche Federico Baroni e Michele Merlo, che ad Amici abbiamo conosciuto come Mike Bird. Dovrebbe esserci anche Thomas Bocchimpani. E poi ci sarà Leo Gassmann, che aveva fatto un appello ai fan per partecipare a Sanremo Giovani 2019. Gassmann è figlio dell’attore Alessandro e l’anno scorso era tra i concorrenti di X Factor, nella squadra di Mara Maionchi. Tra i volti conosciuti troviamo anche Shari, che ha preso parte a Tu sì que vales, e Matteo Costanzo, ex concorrente di X Factor 12.

Sanremo Giovani 2019, l’elenco completo dei 65 cantanti finalisti

Ci sono anche volti che abbiamo già visto a Sanremo Giovani, ovvero Giulia Mutti e Federica Abbate. Segnaliamo anche Filo Vals, figlio del produttore Valsecchi. Qui di seguito trovate la lista completa dei cantanti di Sanremo Giovani 2019, con nomi e cognomi e il brano presentato in gara. L’elenco è in ordine alfabetico: