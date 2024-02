Sanremo: Gigi D’Agostino pronto al grande ritorno. Le prime parole

Il dj è stato intervistato per la prima volta dopo la malattia. Dice di essere pronto a questo ritorno molto atteso ed è onorato di farlo in un’occasione così importante, seppur fa fatica a combattere la sua timidezza. È stato, infatti, invitato dal direttore artistico, per esibirsi come ospite in collegamento dalla nave da crociera.

Gigi D’Agostino è sempre stato molto riservato, ma si è sentito costretto a dover annunciare della malattia che lo ha colpito 3 anni fa, dopo che continuava a rimandare i suoi concerti. Al tempo stesso, il dj ha sottolineato di non volerne parlare, soprattutto per evitare possibili immaginari. Ha però sottolineato che ha passato momenti davvero difficili, ma che ora sta meglio.

“Preferisco di no. È che già l’ho vissuta male, non solo per il dolore, ma anche perché non amo essere visto come se chiedessi compassione. Fosse per me non avrei mai detto neanche che stavo male. Ho dovuto farlo perché a novembre 2021 avevo in programma un concerto, già spostato due volte per la pandemia. Sono stato “aggredito” da questa situazione e pensavo alla gente che per la terza volta si trovava il live annullato. È stato un momento tragico. Gradirei non spiegare altro perché se no metto in moto immaginari, ma a cosa serve?“

Il dj ci ha tenuto a precisare che pian piano sta riprendendo la sua vita, ma che ad oggi non conosce il suo futuro. Ha rivelato però che Amadeus gli ha dato una bella occasione per tornare tra il pubblico e, seppur è molto chiuso, ciò gli serviva. Sarà per lui una bella prova, soprattutto per riabbracciare i fan che da qualche anno aspettano il suo ritorno. Ha raccontato, però, che non sa esattamente com’è arrivato l’invito da parte del direttore artistico.

“Non so come sia andata perché io vivo proprio isolatissimo, in un universo parallelo: non ho le suonerie nel telefono, non rispondo alle chiamate. So solo che mi ha fatto piacere“

Gigi D’Agostino come concorrente di Sanremo?

Al Corriere della Sera il dj ha rivelato che un giorno gli piacerebbe partecipare in gara al festival. Seppur è timido, oggi si sentirebbe pronto a portare delle canzoni inedite, soprattutto perché gli piace scrivere in italiano.

“Andarci in gara mi piacerebbe, molti anni fa c’era stato anche un avvicinamento perché ho sempre scritto anche canzoni italiane, quindi sì, mi ci vedo, e magari più avanti spero che succederà“.

Quest’anno, infatti, sarà presente come ospite e si esibirà sulla nave da crociera, in collegamento. Magari questa esperienza sarà un trampolino di lancio per proporre una canzone per l’edizione dell’anno prossimo.

Il ritorno nel panorama musicale

Gigi ora si dice pronto anche a tornare sul panorama musicale. Al Corriere ha annunciato che a marzo uscirà un suo nuovo singolo. Poi da quest’estate inizieranno i tour tra Italia e Svizzera. Ci sarà grande attesa per il concerto in Austria ad ottobre 2024, che sarà molto grande.

Durante questi anni costituiti da tanti successi, è cambiato molto il suo pubblico, anche perché lui ha sperimentato generi diversi. Da quando ha annunciato la malattia, una gran parte di fan gli è stata accanto ed è quindi certo che molti saranno pronti al suo ritorno e gli faranno una bella accoglienza.