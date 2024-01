Sanremo 2024, Amadeus annuncia gli ospiti sulla nave: i nomi

Amadeus ha annunciato chi sono i cantanti che saliranno sulla nave Costa Smeralda, che si trova ancorata al largo di Sanremo. Ogni anno il Festival di Sanremo è caratterizzato anche dalla presenza di questo palco esterno, con cui il conduttore si collegherà nel corso delle cinque puntate. L’annuncio dei cantanti ospiti delle varie serate è stato fatto da Amadeus al Tg1, dove solitamente dà le sue anticipazioni sull’evento.

Mentre si parla dei cantanti in gara, ci si chiede anche chi saranno gli ospiti. Dopo aver rivelato i nomi dei co-conduttori, Amadeus oggi ha ricordato che vi sono tre palchi importanti a Sanremo: quello del Teatro Ariston e i due esterni, di Piazza Colombo e della nave da crociera Costa Smeralda. Ad aprire il Festival sul palco galleggiante sarà quest’anno il rapper Tedua, il quale sarà ospite anche della finale.

Nella seconda serata il pubblico ritroverà sul piccolo schermo il noto dj e produttore discografico Bob Sinclair. Nella terza puntata, invece, salirà sul palco galleggiante il cantante italiano Bresh e, infine, nella quarta ci sarà il ritorno di Gigi D’Agostino.

6 febbraio 2024: Tedua

7 febbraio 2024: Bob Sinclair

8 febbraio 2024: Bresh

9 febbraio 2024: Gigi D’Agostino

10 febbraio 2024: Tedua

Festival di Sanremo 2024: le anticipazioni di Amadeus

L’appuntamento con il Festival di Sanremo 2024 è segnato per il 6 febbraio 2024. Amadeus ha già annunciato i 27 Big in gara in questa nuova edizione dell’evento musicale italiano più atteso dell’anno. In tutto saranno 30 i cantanti che si sfideranno sul palco dell’Ariston, in quanto ai 27 si sono aggiunti i 3 vincitori di Sanremo Giovani, ovvero i Santi Francesi, BNKR44 e Clara.

Questo per Amadeus sarà il quinto Festival da conduttore e direttore artistico. Nei giorni scorsi, proprio il presentatore della Rai ha spiegato che quest’anno non saranno presenti sul palco del Teatro Ariston i super ospiti italiani. Il motivo? Molti dei cantanti in gara sono per lui già dei super ospiti.

Al suo fianco in questa nuova edizione Amadeus avrà co-conduttori e co-conduttrici, i cui nomi sono già stati da lui annunciati. Si partirà con Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo 2023. A seguire, saliranno sul palco in queste vesti Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. A grande sorpresa non mancherà nella finale il suo fidato amico Fiorello, il quale sarà presente per l’intera settimana dedicata all’evento con lo speciale di Viva Rai 2.