Sanremo: GF e C’è posta per te, chi va in onda e chi no. I motivi

Durante la settimana di Sanremo vengono stravolti i palinsesti del prime time delle altre reti. Il motivo è semplice: visto che si sa che il Festival catalizza l’attenzione di milioni di spettatori, anche quelli che solitamente si sintonizzano su altre reti e non su Rai Uno durante l’anno, gli editori televisivi corrono ai ripari. Per un periodo Mediaset ha persino alzato bandiera bianca a tutto campo. Da un paio d’anni, invece, Pier Silvio Berlusconi tenta di fare controprogrammazione. E nel 2025 come si muoverà il Biscione? In maniera non ‘lineare’, nel senso che alcuni show saranno regolarmente trasmessi mentre altri si fermeranno. Il Grande Fratello ad esempio dovrebbe andare in onda a differenza di C’è posta per te.

A dare aggiornamenti su che cosa verrà mandato in onda durante il Festival, che aprirà i battenti martedì 11 e li chiuderà sabato 15 febbraio, è stato il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela. Secondo quanto riferito, Mediaset ha deciso di bloccare C’è posta per te, ma non il Grande Fratello che dovrebbe andare in onda in diretta giovedì 13 febbraio. Canale 5, nei restanti prime time, dovrebbe affidarsi perlopiù a dei film in replica. Perché il GF sì e C’è posta per te no?

Probabilmente il ragionamento è stato il seguente: Alfonso Signorini & Co sono ‘sacrificabili’, non c’è molto da perdere su tale fronte. Il reality al momento galleggia, coinvolgendo circa 2 milioni di utenti a puntata. Insomma, se va malissimo, quando ci sarà Sanremo potrebbe scendere al milione. C’è anche un discorso di fidelizzazione. Fermando il GF per una intera settimana, c’è il rischio di vedere qualche affezionato abbandonare la visione del programma che già non sta raccogliendo chissà che numeri.

Molto differente il discorso di C’è posta per te. Innanzitutto, è collocato nella serata peggiore, vale a dire al sabato, quando cioè c’è la finale di Sanremo. Inoltre il people show di Maria De Filippi pare che non sia ritenuto ‘sacrificabile’ per i dati monstre che garantisce. Ha una media di oltre 4.6 milioni di spettatori a puntata e uno share oltre il 30%. Piazzarlo contro Sanremo vorrebbe dire perdere almeno la metà del pubblico solito, se non di più. Insomma, rispetto al GF, c’è molto più da perdere. Da qui la scelta di fermarlo per una settimana. Scelta che tra l’altro sarebbe stata caldeggiata da ‘Queen Mary’.

Il giornalista Giuseppe Candela ha inoltre riferito che durante Sanremo i talk di Rete 4 andranno regolarmente in onda (scelta comprensibile visto che tali programmi hanno un target di pubblico differente rispetto a quello che segue il Festival). Italia 1 proporrà dei film e il meglio de Le Iene. Su Rai3 Chi l’ha visto? dovrebbe andare in onda, mentre su La7 si fermeranno Propaganda Live e Massimo Gramellini. Sky ha invece confermato la messa in onda di Masterchef.