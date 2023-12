Sanremo, fuori La Sad? Parla Amadeus e mette tutti in riga

Lo scorso 3 dicembre, Amadeus aveva annunciato, tramite Tg delle 13:30, i 27 cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo, in partenza martedì 6 febbraio 2024. Tra questi ci sono anche i La Sad, gruppo punk milanese. La scelta del conduttore e direttore artistico della kermesse di puntare sul suddetto gruppo, tuttavia, aveva suscitato una polemica. A tuonare, infatti, era stato il Codacons insieme all’Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi, che, con una nota, aveva chiesto l’estromissione dei La Sad dalla lista dei Big in gara. Il motivo di tale richiesta era da ricercarsi nei brani del gruppo, definiti dalla suddetta associazione come “offensivi nei confronti delle donne“.

Amadeus, il video social sul “pregiudizio”: replica al Codacons?

A intervenire sulla questione era stato, in un primo momento, Fiorello, attraverso Viva Rai 2, varietà mattutino da lui condotto. “Amadeus li sta tenendo a casa sua, gli sta facendo fare corsi di catechismo” aveva ironizzato lo showman, replicando a quanto richiesto dal Codacons. Nella giornata di sabato 9 dicembre, inoltre, a prendere parola è stato proprio Amadeus, tramite il suo profilo Instagram:

“Buongiorno a tutti. Sono andato a vedere sul vocabolario il significato della parola ‘pregiudizio’: opinione preconcetta capace di fare assumere atteggiamenti ingiusti. Ecco perché io non amo le persone che hanno un pregiudizio verso qualcuno o qualcosa, prima si ascolta la canzone, si legge il libro, si guarda il film o un programma televisivo e poi si esprime un parere o si giudica. Non prima, è sbagliato avere un pregiudizio“.

Sebbene in questo messaggio social, pubblicato nelle stories, Amadeus non abbia fatto riferimento né ai La Sad né alla richiesta del Codacons, l’ipotesi è che il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo possa aver voluto dire la sua sulla polemica nata di recente, dovuta proprio all’inserimento del gruppo punk tra i 27 Big in gara alla 74esima edizione della kermesse musicale. Alla luce di tutto ciò, rimane da capire cosa accadrà nelle prossime settimane: non è chiaro, al momento, se la polemica possa concludersi o sia destinata a proseguire. Al momento, il gruppo composto da Theø, Plant e Fiks è tra coloro che saliranno sul palco dell’Ariston il prossimo 6 febbraio.

Il sospetto di Al Bano su Amadeus

Dopo l’annuncio dei 27 Big di Amadeus (a cui se ne aggiungeranno 3 provenienti da Sanremo Giovani), era iniziato a circolare il nome di qualche escluso di peso. Tra questi c’è Al Bano che, di recente, è stato intervistato a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Qui, il cantante ha espresso la sua amarezza per non essere rientrato tra i Big in gara al prossimo Sanremo, ma ha anche accusato Amadeus di non aver nemmeno ascoltato la canzone che gli aveva mandato poiché, a detta dell’artista, lo showman non lo avrebbe voluto come concorrente.