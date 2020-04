Sanremo, Fiorello mette un punto: “Ultima cosa bella”, il chiarimento

Fiorello a Sanremo 2021, la diretta con Nole Djokovic che chiarisce tutto (o quasi)

Una diretta Instagram con Nole Djokovic, campione di tennis e grande amico di Fiorello, ha buttato ulteriore benzina sul fuoco sull’ipotesi di un ritorno in campo dello showman a Sanremo. Sì, si è parlato nuovamente di un Sanremo bis e il comico e conduttore stavolta è stato molto più chiaro rispetto a qualche giorno fa, quando raccontò scherzosamente di essere stato già chiamato tre volte da Amadeus, a cui rispose che aveva composto un numero sbagliato. Ci sarà o non ci sarà insomma? Questo bis con Amadeus e Fiorello lo vedremo oppure no? A intuito diciamo di sì. Coronavirus permettendo.

Sanremo 2021, il bis a rischio? Le ultime parole del patron dell’Ariston

Anche se infatti il Festival va in onda a febbraio la preoccupazione è tanta, nonostante da maggio il governo abbia intenzione di allentare la presa e di ridurre le restrizioni imposte ai cittadini e alle varie attività (tra cui quelle televisive); a parlarne è stato un nome importante del Festival, nientepopodimeno che il patron dell’Ariston Walter Vacchino, che aveva persino ipotizzato un rinvio di uno o due mesi per l’emergenza sanitaria incorsa. E senza sbagliare: sappiamo tutti infatti che il Festival va in onda a febbraio ma che i preparati iniziano molto tempo prima.

Sanremo, Fiorello zittisce il gossip: “Ci sto pensando”

Ad ogni modo Fiorello non ha parlato di questo nella diretta con Djokovic ma in un certo senso ha voluto mettere un punto al gossip esploso in rete sulla sua partecipazione: “Amadeus mi ha chiamato – ha raccontato il conduttore – e mi ha chiesto ‘Lo facciamo di nuovo?’. E io ci sto pensando, tutto qua”. A riportare le parole della diretta è stata Adnkronos che ha anche ripreso altre parole dello showman: “Il Festival di Sanremo – scrive l’agenzia – è stata l’ultima cosa bella e serena andata in onda prima che arrivasse il Coronavirus, e molto probabilmente sarà anche la prima cosa che si farà subito dopo”. A noi sembra una conferma; a voi invece?