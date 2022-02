Sanremo: figuraccia di Francesco Monte, Emma braccata dai carabinieri

“Davvero aveva detto questo? Non sono a conoscenza di questa ultima storia che ha pubblicato, avevo letto un pochino di cose, ma non tante. Io vorrei solo ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato ed Amadeus per aver deciso che la mia canzone era bella e giusta per questo Festival. Tutto quello che faccio in Italia ed in questo Festival lo faccio per rispetto e per ammirazione profonda.