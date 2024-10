Sanremo, festival tutto napoletano? I tre big scelti da Conti (rumor)

Anche se manca ancora qualche mese al Festival di Sanremo, iniziano a correre i primi rumor che vedono al centro delle scene Carlo Conti, il futuro conduttore che sta già cercando i migliori big per uno show di tutto punto.

E, dopo le ultime notizie su Sanremo Giovani, sembrerebbe che il nostro Conti stia puntando su un Festival tutto napoletano, con tre cantanti partenopei che nell’ultimo anno hanno scalato le classifiche della musica italiana. Chi sono? Iniziamo dal primo candidato per Sanremo, il mitico Sal Da Vinci, che con la sua “Rossetto e caffè” ha conquistato tutto il Paese.

Secondo una notizia di Gabriele Parpiglia, la partecipazione di Sal Da Vinci a Sanremo 2025 sarebbe realistica e non solo! Quest’ultimo ha anche annunciato altri due nome di big in gara napoletani, ecco cos’ha detto:

“Mi giunge voce che Gigi D’Alessio sta scrivendo un pezzo per Sal Da Vinci per presentare a Sanremo, mentre da Salerno ci sono altre due proposte, ovvero Rocco Hunt e Matteo Paolillo”

Oltre a Sal Da Vinci potrebbero esserci anche Rocco Hunt e Matteo Paolillo, mentre non spuntano (per ora) indiscrezioni sul bis di Geolier. Luca Dondoni, ex giornalista di RTL ha poi rilasciato alcune dichiarazioni e pronostici su Sanremo 2025, parlando anche di Romina Power e Al Bano, possibili candidati al Festival di quest’anno. I due sono acclamatissimi da pubblico che vorrebbe rivederli insieme sul palco dopo tanto tempo. Eppure, Dondoni conferma di non avere ancora notizie sulla famosa coppia artistica.

Spunta invece una possibilità su Tommaso Paradiso e Elodie, mentre tutto tace su Alessandra Amoroso. Al contrario, pare quasi confermata Anna Pepe, la rapper italiana che lo scorso anno ha conquistato tutti con il tormentone estivo “30 gradi”, e che stavolta se vuole gareggiare con gli altri big deve iniziare a “reinventarsi”, a detta di Luca Dondoni. E Tiziano Ferro? Tutti aspettano una conferma su di lui, vediamo cos’ha annunciato il giornalista:

“Tiziano Ferro? Non credo che ci sarà. Non penso sia ancora il tempo per lui, non ancora in gara. Poi magari verrò smentito dai fatti”

Pare dunque improbabile una sua partecipazione al Festival, al contrario di quello che sperano i fan ormai da mesi dopo i primi rumor sulla sua apparizione sul palco dell’Ariston. Sembra invece attenderci un Sanremo 2025 tutto napoletano, con il bis di Sal Da Vinci dopo un terzo posto conquistato nel 2009 con una canzone firmata da Gigi D’Alessio.