Sanremo, Fedez snobba i Big in gara? Rumor e dettagli

Continua a far discutere l’apparizione di Fedez a Sarà Sanremo. Ieri, mercoledì 18 dicembre, il rapper di Rozzano è sbarcato a Sanremo per annunciare con Carlo Conti il titolo del suo brano in gara al Festival. Durante la sua apparizione, Fedez è apparso confuso e disorientato, suscitando preoccupazione tra i telespettatori. Addirittura, Conti, accorgendosi del suo evidente stato di smarrimento, è intervenuto accompagnandolo verso l’uscita. Ma, non è finita qui. Nella puntata di giovedì, 19 dicembre, de La Volta Buona, l’inviato Domenico Marocchi ha fatto un’importante rivelazione.

A quanto pare, Fedez non si sarebbe presentato a fare la foto “di rito” con il resto dei cantanti in gara a Sanremo per Tv Sorrisi e Canzoni. “Oggi è il giorno dello scatto. I big sono arrivati tutti stamattina per farsi le foto di rito, ma bisogna essere sinceri. Ne mancava uno. Bisogna essere precisi nella cronaca e Fedez non c’era, pare abbia fatto le foto ieri”, ha spiegato l’inviato a Caterina Balivo.

Un atteggiamento che, per certi versi, richiama le critiche rivolte in passato alla sua ex moglie, Chiara Ferragni. Durante la co-conduzione del Festival di Sanremo 2023, l’influencer era stata accusata di snobbare le altre co-conduttrici. Oggi, la situazione sembra ripetersi con Fedez, accusato di ignorare gli altri artisti e di aver evitato la tradizionale foto con il cast, preferendo scattarne una da solo.

Tuttavia, non è da escludere un’altra spiegazione: Federico potrebbe stare ancora male, considerando quanto accaduto durante l’apparizione a Sarà Sanremo di ieri sera. Sebbene la madre del rapper abbia rassicurato il pubblico affermando che non si tratta di nulla di grave, appare evidente che qualcosa sia successo, spiegando forse la sua assenza dalla foto di gruppo per Tv Sorrisi e Canzoni.

La Volta Buona: spunta un video del backstage di Fedez a Sanremo

Inoltre, sempre a La Volta Buona, Caterina Balivo ha mostrato un video esclusivo del backstage di Sarà Sanremo, rivelando ciò che è accaduto subito dopo il ritiro dal palco di Federico Lucia. L’inviato Domenico Marocchi era infatti presente a Sanremo per intervistare tutti i cantanti. Ebbene, tutti tranne uno: Fedez.

“Sono contento, è una bella emozione. Spero di fare bene”, ha detto Tony Effe ai microfoni del talk show a seguito della polemica per l’esclusione dal concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma. Subito dopo, nel filmato mandato in onda, si è visto l’ex marito di Chiara Ferragni ignorare le domande dell’inviato, continuando a camminare senza fermarsi e salendo in macchina con un’aria piuttosto spaesata. Non solo, un membro del suo staff è intervenuto e ha bloccato Marocchi, impedendogli di avvicinarsi ulteriormente al rapper.

Una volta finito il video, in studio sono partiti gli applausi da parte del pubblico. Al che, è intervenuta Caterina Balivo piuttosto stizzita con il cantante: “Sarebbe da non fare l’applauso, scusate. Mah”. Secondo la conduttrice, infatti, il comportamento di Fedez nei confronti dell’inviato non merita alcun applauso. “L’applauso è per tutti gli altri cantanti che si sono fermati per fare un saluto. Grazie a tutti gli artisti. Tra l’altro Noemi ci ha proprio spiegato la canzone”, ha poi aggiunto parlando degli altri cantanti in gara.