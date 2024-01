Sanremo, Fabio Fazio sgancia attacchi: arriva la replica dell’ad Rai

Arriva la replica alla frecciata sganciata da Fabio Fazio nel corso dell’intervista su Sette. A parlare è Roberto Sergio, l’amministratore delegato della Rai. Stando a ciò che riporta Il Corriere della Sera, l’ad non le manda a dire, anzi risponde a tono all’attacco ricevuto dal conduttore di Che tempo che fa. Ma cosa sta succedendo?

Da maggio, Fazio con il suo programma va in onda sulla rete Nove di Discovery e, dunque, non più sulla Rai. In questi giorni, il presentatore parla del nuovo regolamento del Festival di Sanremo, secondo il quale nei tre giorni successivi alla chiusura dell’evento il vincitore non potrà andare in programmi che non siano della Rai. Queste le parole di Fazio a cui oggi l’ad replica:

“Ora, sarà sicuramente una coincidenza il fatto che di solito il vincitore veniva da me. Perché non può essere vero che è stata fatta una regola contro il mio programma. Non può essere vero. Anche perché a Natale siamo tutti più buoni”

Ma oggi Roberto Sergio nega che siano state fatte delle regole contro qualcuno. In realtà, l’amministratore delegato non crede che questa regola cambi le dinamiche del passato. Che tempo che fa fino allo scorso anno andava in onda in Rai e, dunque, ospitava il vincitore di Sanremo. Questo ciò che viene fatto notare dall’ad.

Eppure va precisato che proprio da quest’anno, in cui Fazio e Che Tempo Che Fa sono su un’altra rete, viene fatta la nuova regola sul vincitore e le ospitate televisive. Per il conduttore, questa non sarebbe una coincidenza. Così, ora Roberto Sergio replica a questa allusione di Fazio:

“Il vincitore di Sanremo, la sera della domenica, andava da Fabio Fazio… quando era in Rai. Ora che lui è alla Nove, rete concorrente, il vincitore sarà sempre ospite in Rai. Non vedo alcuna differenza col passato. Ogni motivo è buono per contestare la Rai. Ma l’unica verità è che oggi e, nonostante i profeti di sventura, anche per il futuro, in Italia la televisione è la Rai. Che continuerà a contribuire alla costruzione dell’identità nazionale, consentendo ai cittadini di riconoscersi dentro una memoria che appartiene a tutti”

Insieme al direttore generale Giampolo Rossi, l’ad Sergio celebra i 70 anni della Rai con “memoria, orgoglio e responsabilità”. Sono queste le tre parole che fanno da base al servizio pubblico. Un ringraziamento speciale i due vertici lo riservano alle donne e agli uomini che in questi 70 anni “hanno reso grande la Rai”.

La presidente Marinella Soldi, secondo quanto riporta Il Corriere della Seria, spera in un 2024 ricco di nuove sfide tra parità, inclusione, innovazione e molto altro. Nella prima serata del 3 gennaio 2024, stasera, la Rai si autocelebrerà con la puntata speciale Rischiatutto ’70 condotta da Carlo Conti. Tale evento ha il compito di ripercorrere i programmi e i protagonisti dell’emittente pubblica di questi anni. E ci si chiede, a questo punto, se il volto di Fabio Fazio ci sarà!