Sanremo, errore di Amadeus: il brano scartato divenuto tormentone

Questo è, senza alcun dubbio, l’anno di Annalisa. La cantante è da mesi e mesi al vertice delle classifiche con i suoi singoli, “Bellissima” e “Mon Amour“. Quest’ultimo brano, pur essendo uscito mesi fa, sembra superare anche le recenti hit estive. Il suo è un successo inarrestabile, che l’ha portata a diventare la nuova regina del pop italiano. E’ lei, infatti, la prima donna italiana, dopo ben tre anni, a essere riuscita a raggiungere il primo posto nella famigerata classifica FIMI dei singoli. Tuttavia, quest’ascesa, in realtà, è iniziata con un rifiuto importante per la cantante da parte del direttore artistico di Sanremo, Amadeus.

Il portale “The Pipol”, infatti, ha svelato di essere venuto a conoscenza di un dettaglio inedito nel dietro le quinte del TIM Summer Hits, l’evento musicale in onda su Rai 2. A quanto pare, infatti, Amadeus avrebbe bocciato il brano “Bellissima” di Annalisa tra i big in gara, che sono poi saliti sul palco dell’Ariston durante l’ultima edizione di Sanremo. Uno sbaglio non di poco rilievo da parte del conduttore di Affari Tuoi, dato che la canzone, ad oggi, è diventata un vero e proprio tormentone in tutta Italia. Il brano è riuscito ad ottenere ben tre dischi di platino con oltre 300mila copie vendute, oltre a diventare virale in tutti i social, in modo particolare su TikTok.

Nonostante ciò, però, ai tempi la canzone non avrebbe convinto Amadeus, il quale aveva preferito optare per altri pezzi che sono finiti poi per far parte della colonna sonora di Sanremo 2023. Il presentatore, che negli anni è riuscito a riportare Sanremo in auge tra i giovani grazie alla scelta di canzoni che hanno poi dominato le classifiche, questa volta, avrebbe avuto un’intuizione sbagliata.

Ad ogni modo, sembrerebbe che Amadeus abbia già trovato il modo per farsi “perdonare”, dato che starebbe corteggiando Annalisa per poter averla al suo fianco come co-conduttrice del prossimo Festival. Per ora, non è chiaro qualora l’ex allieva di Amici abbia intenzione di accettare l’offerta, dunque bisognerà attendere per scoprire se la vedremo nuovamente sul palco dell’Ariston in questa nuova inedita veste.