Sanremo, due di picche di Maria De Filippi a Conti: cos’è successo

Due di picche di Maria De Filippi a Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025: il retroscena lo ha rivelato in esclusiva il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia che riferisce che il conduttore toscano, quando è stato richiamato dalla Rai per prendere le redini della kermesse, ha contattato l’amica e collega, proponendole ufficialmente di presentare in tandem, come già avvenne nel 2017. ‘Queen Mary’, però, non avrebbe voluto saperne e avrebbe declinato l’invito.

In particolare, ‘Dago’ racconta che ‘King Carlo’ avrebbe offerto diverse opzioni alla De Filippi, vale a dire che le avrebbe proposto di timonare con lui le cinque serate del Festival oppure solamente la prima, ma Maria non avrebbe dato l’ok. A quel punto Conti ha seguito il solco già tracciato da Amadeus, cioè quello di attorniarsi di co-conduttori diversi ogni sera. Per la serata di apertura ha comunque pescato da Mediaset: a presentare, oltre ad Antonella Clerici, ci sarà infatti Gerry Scotti, per la prima volta sull’Ariston.

Candela ha snocciolato anche altri due interessanti retroscena sanremesi. Uno è relativo a come Alessandra Celentano, pure lei volto Mediaset (è la storica professoressa di Amici di Maria De Filippi), è stata ingaggiata al Dopofestival, l’altra è inerente a dove Conti ha deciso di alloggiare durante i giorni del Festival. Si parta da quest’ultima vicenda.

L’alloggio di Carlo Conti e l’ingaggio al Dopofestival di Alessandra Celentano

Amadeus aveva optato per una camera all’Hotel Globo, struttura a tre stelle che sorge proprio di fianco al teatro Ariston, con tanto di passaggio interno. Il collega toscano ha invece scelto di pernottare qualche chilometro più in là, in un albergo della città di Bordighera, per la precisione il Grande Hotel del Mare. Pare che Carlo, alla fine delle serate impegnative del Festival, abbia intenzione di staccare da tutto e tutti per qualche ora.

Tornando ad Alessandra Celentano, sarà nel cast del Dopofestival martedì notte, assieme a Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo, entrambe partner di Alessandro Cattelan. Quale dinamica sotterranea ha portato la coreografa nella trasmissione? Dagospia fa sapere che il gancio di Alessandra, che come è noto è la nipote del ‘Molleggiato’, è Marta Donà, manager di Cattelan nonché nipote di Claudia Mori, ossia la moglie di Adriano Celentano.