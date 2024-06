Sanremo di Amadeus, brani più amati ogni anno: top 3 diversissime

Le edizioni del Festival di Sanremo condotte da Amadeus sono state davvero molto amate e seguite dai telespettatori. Il conduttore ha difatti rivoluzionato un po’ la kermesse musicale, portando sul palco del Teatro Ariston anche talenti appartenenti ad una scena musicale più underground apprezzata da un pubblico più giovane e spaziando particolarmente tra i generi. Non sempre, però, le preferenze degli ascoltatori rispecchiano realmente la classifica reale. Bisogna difatti tener conto della sala stampa, delle radio e della tv e del web, tutti voti che si sommano a quello da casa. All Music Italia ha quindi deciso di fare un sondaggio per scoprire quali sono stati i brani più amati dal pubblico in ogni edizione del Festival condotta da Amadeus.

All Music Italia ha lanciato tramite il proprio sito un sondaggio che riguarda le edizioni di Sanremo condotte da Amadeus. Il noto portale musicale ha difatti voluto indagare sui reali gusti del pubblico, chiedendo agli utenti di votare per le loro canzoni preferite di ogni anno. I risultati sono stati davvero da non credere! In diversi casi, difatti, la top 3 si è rivelata essere molto diversa da quella reale. Scopriamo insieme per ogni edizione a partire dal 2020 fino al 2024 quali sono state le canzoni più apprezzate dai telespettatori.

Sanremo 2020

Stando al sondaggio le tre canzoni più amate del Festival di Sanremo del 2020 sono state Fai Rumore di Diodato, Viceversa di Francesco Gabbani ed Andromeda di Elodie. Le prime due posizioni combaciano con il podio reale. Apprezzate sono state anche Me Ne Frego di Achille Lauro, Tikibombom di Levante e Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari.

Sanremo 2021

Le tre canzoni del Festival di Sanremo del 2021 più votate nel sondaggio sono state Zitti E Buoni dei Maneskin, Musica Leggerissima di Colapesce e Di Martino e La Genesi Del Tuo Colore di Irama. In questo caso la top 3 è molto diversa dalla reale. Combacia solo il primo posto dei Maneskin. Sul podio, difatti, nel 2021 salirono Francesca Michielin e Fedez con Chiamami Per Nome al secondo posto ed Ermal Meta al terzo posto con Un Milione Di Cose Da Dirti. Apprezzate, secondo il sondaggio, anche Dieci di Annalisa, Voce di Madame e Glicine di Noemi.

Sanremo 2022

I risultati del sondaggio per Sanremo 2022 vedono al primo posto Irama con Ovunque Sarai, al secondo Mahmood e Blanco con Brividi e al terzo La Rappresentante Di Lista con Ciao Ciao. Non ci troviamo quindi con la top 3 reale che vedeva i secondi scelti dal pubblico al primo posto e gli altri due neppure sul podio. Citati dal pubblico anche Dargen D’Amico con Dove Si Balla, Elisa con O Forse Sei Tu e Tananai con Sesso Occasionale, che si è piazzato addirittura per ultimo!

Sanremo 2023

La top 3 del sondaggio per il 2023 vede al primo posto Marco Mengoni, reale vincitore, con Due Vite. Al secondo posto troviamo Tananai con Tango e al terzo Lazza con Cenere. Coincidono con il podio reale Mengoni e Lazza che, però, si era posizionato secondo. Altre canzoni apprezzate dagli utenti sono state Due di Elodie, Il Bene Nel Male di Madame e Supereroi di Mr. Rain.

Sanremo 2024

Il sondaggio per Sanremo 2024 ha premiato Annalisa con Sinceramente, la più amata stando ai risultati. Medaglia d’argento è stata conferita a Mahmood con Tuta Gold e solo quella di bronzo alla vera vincitrice Angelina Mango con La Noia. Le canzoni risultano quindi un po’ invertite nelle posizioni rispetto al podio reale. Molto votate nel sondaggio sono state anche Casa Mia di Ghali, Tu No di Irama e Pazza di Loredana Bertè.