Sanremo 2024, la classifica completa serata per serata: i dati

Una delle novità di Sanremo 2024 è stata l’assenza della classifica generale alla fine di ogni serata. Quest’anno, infatti, sono state rese note solo le prime cinque posizioni e solamente in apertura della quinta e ultima serata è stato comunicato il piazzamento provvisorio di tutti e 30 i cantanti in gara. A riportare le classifiche complete, serata per serata, di questo Festival di Sanremo è stato il sito della Rai nella serata di domenica 11 febbraio e sin da subito emergono alcune sorprese interessanti.

La classifica della prima serata

Si parta quindi dalla prima serata, quella di martedì 6 febbraio 2024. In quell’occasione a votare era stata solo la giuria della sala stampa, tv e web. Se la top 5 è nota, le sorprese iniziano a partire dal sesto posto. Dopo Mahmood, infatti, troviamo Fiorella Mannoia (arrivata 15esima nella classifica finale). Bene anche The Kolors (7° posto), Irama (classificatosi, alla fine della kermesse, 5°) nella serata di martedì risultava 17°, mentre Geolier (arrivato 2°) era addirittura 23°. Poche novità, invece, per quanto riguarda le ultime posizioni. Di seguito la classifica completa della prima serata:

Loredana Bertè Angelina Mango Annalisa Diodato Mahmood Fiorella Mannoia The Kolors Emma Ghali Dargen D’Amico Negramaro Ricchi e Poveri Il Volo Gazzelle Alessandra Amoroso Big Mama Irama Santi Francesi Clara Rose Villain Maninni Alfa Geolier Mr. Rain Renga e Nek Il Tre Fred De Palma BNKR44 La Sad Sangiovanni

Seconda e terza serata

Nella seconda serata, mercoledì 7 febbraio, si erano esibiti solo 15 cantanti su 30. A votare sono stati la giuria delle radio e il televoto. Meno sorprese, in questo caso, rispetto alla classifica della prima serata. Osservando la classifica che unisce i risultati delle due votazioni, dopo la top 5 (Geolier, Irama, Annalisa, Loredana Bertè, Mahmood) troviamo, in ordine di classifica, i seguenti artisti: Emma, Il Volo, Gazzelle, The Kolors, Dargen D’Amico, Alfa, Clara, Big Mama, Renga e Nek e Fred De Palma come fanalino di coda.

La terza serata, giovedì 8 febbraio, ha visto esibirsi i restanti 15 cantanti in gara. A votare sono stati ancora una volta giuria delle radio e televoto. Dopo l’ormai nota top 5 (Angelina Mango, Ghali, Alessandra Amoroso, Il Tre, Mr. Rain), seguono, sempre considerando la classifica che unisce le votazioni di entrambe le giurie, i seguenti artisti: Diodato, Fiorella Mannoia, Rose Villain, Negramaro, La Sad, Ricchi e Poveri, Santi Francesi, BNKR44, Sangiovanni e Maninni. La terza serata presenta poi una classifica aggiornata, che somma le votazioni di giuria della sala stampa, tv e web (prima serata), giuria delle radio e televoto (seconda e terza serata). La classifica in questione si presenta così e vede in top 5 coloro che poi si sono giocati la vittoria finale:

Geolier Angelina Mango Annalisa Ghali Irama Loredana Bertè Alessandra Amoroso Mahmood Diodato Emma Il Volo Fiorella Mannoia Gazzelle Il Tre The Kolors Negramaro Mr. Rain Dargen D’Amico Ricchi e Poveri Rose Villain Alfa Big Mama Santi Francesi Clara Maninni Renga e Nek La Sad BNKR44 Sangiovanni Fred De Palma

La quarta serata

Passando alla quarta serata, venerdì 9 febbraio 2024, a votare sono state tutte e tre le giurie sopra citate. Bene i Santi Francesi (balzati all’8° posto), mentre Dargen D’Amico era scivolato al penultimo posto. Loredana Bertè, invece, si trovava al 18° posto. Questa è stata la classifica della serata: Geolier, Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Alfa, Irama, Mahmood, Santi Francesi, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, The Kolors, Fiorella Mannoia, Diodato, Mr. Rain, Il Tre, Ricchi e Poveri, Loredana Bertè, Emma, Big Mama, Negramaro, Clara, BNKR44, Renga e Nek, Maninni, Fred De Palma, Rose Villain, La Sad, Dargen D’Amico, Sangiovanni.

Di seguito, invece, la classifica generale aggiornata al termine della quarta serata:

Geolier Angelina Mango Annalisa Ghali Irama Mahmood Alessandra Amoroso Loredana Bertè Diodato Alfa Il Volo Emma Gazzelle Fiorella Mannoia The Kolors Il Tre Santi Francesi Mr. Rain Negramaro Ricchi e Poveri Dargen D’Amico Big Mama Rose Villain Clara Maninni Renga e Nek BNKR44 La Sad Fred De Palma Sangiovanni

La quinta serata

Nel corso della quinta serata, a votare è stato, in prima battuta, solo il televoto, che ha premiato Geolier. Il rapper è però arrivato al secondo posto quando, nella fase conclusiva in cui hanno votato tutte e tre le giurie, sala stampa, tv e web e radio hanno espresso preferenze diverse da quelle del pubblico. Osservando le classifiche relative alla top 5 delle tre giurie separate, infatti, è possibile notare questa differenza. Questi i dati del televoto: Geolier (60%), Angelina Mango (16,1%), Ghali (8,3%), Annalisa (8%) e Irama (7,5%).

La classifica della giuria della sala stampa, tv e web è invece così articolata: Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Geolier, Irama. Ancora diversa quella della radio: Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Irama, Geolier. La somma delle tre classifiche ha così portato al risultato finale, che ha visto trionfare l’ex allieva di Amici.