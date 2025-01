Sanremo cover, cosa canterà Fedez: Ferragni, retroscena esplosivo

Il Festival di Sanremo aprirà i battenti tra poco meno di un mese ed è già tempo di retroscena e polemiche. Il giornalista Gabriele Parpiglia, tramite la sua newsletter, ha divulgato un’anticipazione esplosiva riguardante la serata delle cover. Cosa è stato spifferato? Che il rapper milanese dovrebbe duettare con Marco Masini sulle note del brano “Bella str**za”. Per chi non sapesse di cosa parla la canzone, si faccia un giro su You Tube e la ascolti. Oppure legga il testo, facilmente reperibile sul web.

Se tale brano fosse cantato da altri artisti, ci sarebbe poco di interessante. Se a intonarla invece sarà Fedez, con tutto ciò che è accaduto con l’ex moglie Chiara Ferragni, il palco dell’Ariston potrebbe diventare incandescente. Ma c’è dell’altro: secondo Parpiglia, il rapper “prepara l’attacco mediatico all’ex”. Il giornalista aggiunge che è come se Fedez “avesse in mente di trasformare il palco dell’Ariston in un palcoscenico per il suo personale teatro tra vendette e realtà”.

Parpiglia infine si chiede se la Rai è disposta a far “passare un simile messaggio”. Laddove veramente Fedez dovesse cantare il brano “Bella str**a” con Masini, è fuori di dubbio che ruberebbe la scena a tutti durante la serata delle cover. Non tanto per l’esibizione canora, quanto per tutto ciò che ne scaturirebbe da una simile scelta.

Ovviamente chi verrebbe coinvolta per l’ennesima volta, suo malgrado e indirettamente, sarebbe Chiara Ferragni che, in questo momento, ha voglia di fare tutto tranne che di ritrovarsi ancora invischiata in polemiche sterili con l’ex marito. Anche perché arriva da un anno traumatico in cui la sua vita, come è arcinoto, è stata messa sottosopra. Prima è stata travolta dallo scandalo dei pandori, poi ha perso quasi ogni contratto professionale, infine è arrivata la separazione dal rapper.

Adesso comincia a vedere la luce in fondo al tunnel, grazie anche all’amore ritrovato: da settimane fa coppia fissa con Giovanni Tronchetti Provera che non è assolutamente tipo da can can gossippari e quant’altro. Si mormora che la famiglia del manager abbia imposto alla Ferragni di evitare di postare foto social con il nuovo fidanzato e di tenere un basso profilo mediaticamente per quanto riguarda la relazione. Lei può controllare le sue azioni, ma non certo quelle di Fedez. Ed è qui che potrebbero cominciare i problemi.