Sanremo, Conti sul PrimaFestival: “I 2 nomi al fianco di Guaccero”

Sebbene la stessa Bianca Guaccero avesse già confermato il rumor a Che Tempo Che Fa, ora la notizia è realmente ufficiale: la vincitrice di Ballando con le stelle 2024 sarà al timone del PrimaFestival a febbraio durante il Festival di Sanremo. Proprio come si mormorava, al suo fianco ci sarà Gabriele Corsi, volto del Nove e amato commentatore dell’Eurovision. Ma, non saranno soli. Oggi, venerdì 27 dicembre, Carlo Conti è apparso al Tg1 per annunciare, tramite un videomessaggio, i conduttori ufficiale del PrimaFestival che, quest’anno, saranno ben tre: Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Maria Sole Pollio.

Carlo Conti annuncia i conduttori del PrimaFestival: chi sarà al fianco di Bianca Guaccero

Subito dopo Natale, Carlo Conti è apparso al Telegiornale per ricordare a tutti che il Festival di Sanremo è ormai alle porte. Dopo aver annunciato i 30 artisti in gara al Tg1 e i titoli delle loro canzoni durante Sarà Sanremo, è arrivato il momento di presentare i volti che lo affiancheranno in questa edizione. Per il DopoFestival, la conduzione sarà affidata ad Alessandro Cattelan, già alla guida di Sarà Sanremo e co-conduttore nella serata finale del Festival. Al suo fianco potrebbe esserci Selvaggia Lucarelli, anche se la Rai non ha ancora dato conferma ufficiale.

Durante l’edizione delle 13.30 del Tg1, Conti si è invece soffermato in particolare sul PrimaFestival, annunciando i tre conduttori ufficiali:

Ormai c’è questo filo diretto tra gli annunci Sanremesi e il Tg1 e di questo vi ringrazio. È il momento di annunciare le conduttrice del Prima Festival, appuntamento che anche quest’anno ci sarà e darà il via a tutta la settimana festivaliera e sarà anche il passaggio tra il vostro tg delle 20 e il Prima Festival. Quest’anno sarà condotto dalla bellissima Bianca Guaccero, dall’effervescente Gabriele Corsi e della modernissima Maria Sole Pollio che sarà l’inviata al Teatro Ariston dove sentirà le emozioni dei cantanti.

Un trio inaspettato ma già carico di entusiasmo e aspettative. Bianca Guaccero, reduce dalla vittoria a Ballando con le Stelle, ha già dichiarato nei giorni scorsi tutta la sua felicità per questo ritorno all’Ariston. Gabriele Corsi, volto amatissimo del Canale Nove, è pronto a conquistare il pubblico Rai dopo l’Eurovision. Infine, Maria Sole Pollio, giovane conduttrice e influencer, è la rappresentante della nuova generazione.

Classe 2003 e originaria di Napoli, Maria Sole si è fatta notare grazie alla sua co-conduzione a Battiti Live e ai suoi ruoli in Don Matteo e nel film di Leonardo Pieraccioni, Se son rose. Subito dopo l’annuncio, la 21enne ha condiviso la sua gioia sui social, dedicando questo importante traguardo alla sua amata nonna.

Ma le novità non finiscono qui. Carlo Conti, infatti, ha rivelato al Tg1 che a gennaio, sempre nello stesso telegiornale, svelerà i nomi delle donne e degli uomini che lo affiancheranno durante le serate del Festival di Sanremo 2025. A questo punto, non resta che attendere per avere altre notizie sulla kermesse musicale.