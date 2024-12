CTCF, Fazio loda Guaccero: ma ‘scarica’ Pernice tra il pubblico

Bianca Guaccero ha vissuto una giornata senza fine dopo la finale di Ballando con le Stelle. Il 21 dicembre, insieme al suo partner dentro e fuori la pista, Giovanni Pernice, ha trionfato in una delle edizioni di maggior successo dello show, coronando un percorso straordinario. Il giorno successivo, nel pomeriggio, è stata ospite a Domenica In, dove ha rilasciato un’intervista accanto a Pernice, dichiarando pubblicamente il loro amore. Più tardi, durante l’edizione delle 20 del TG1, ha annunciato di essere stata convocata da Carlo Conti per il Festival di Sanremo, confermando la conduzione del Primafestival. Infine, Bianca è apparsa al Tavolo di Che Tempo Che Fa, nell’ultima puntata del talk show prima della pausa natalizia.

Che Tempo Che Fa, Bianca Guaccero: “Festeggerò il Natale con Giovanni Pernice”

Per l’ultima puntata del 2024 di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha invitato degli ospiti d’eccezione: da Richard Gere a Ficarra e Picone, fino a Michael Buble ed Alessia Marcuzzi. Inoltre, non poteva mancare la campionessa di Ballando con le Stelle: Bianca Guaccero. La conduttrice, radiosa, ha parlato della sua emozionante vittoria e delle tante opportunità che quest’opportunità le sta regalando.

A gennaio sarà infatti al timone, insieme a Nek, dello show “Dalla strada al palco” su Rai 1, mentre a febbraio approderà al Festival di Sanremo come co-conduttrice del Primafestival insieme a Gabriele Corsi. “Qualche tempo fa mi ha chiamata Carlo Conti e mi ha chiesto di presentare il PrimaFestival e io sono stata felicissima: non poteva rivolgere questa richiesta a persona più felice e più grata”, ha detto Bianca.

Tuttavia, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare un’assenza insolita: Giovanni Pernice non era al suo fianco. Una scelta inaspettata, considerando che le coppie vincitrici o protagoniste di Ballando con le Stelle sono generalmente invitate insieme. Ad un certo punto, la telecamera ha finalmente inquadrato Pernice, relegato, però, tra il pubblico. “Volevo fare i complimenti a Giovanni Pernice, che è qua in prima fila”, ha commentato Fazio.

Ma non ho capito perché Pernice

tra il pubblico e non al tavolo 🤣🤣🤣perché… 🤣🤣🤣#CTCF — StancaUffa✿︎✨🎄 (@stancauffa) December 22, 2024

Sui social si sono scatenate diverse critiche, ritenendo ingiusto il trattamento riservato a Pernice, vincitore di Ballando al pari della Guaccero. La scelta di non farlo sedere insieme agli altri ospiti, ma di lasciarlo tra il pubblico, è apparsa ancora più inspiegabile considerando che, solo la settimana scorsa, Anastasia Kuzmina aveva partecipato al “Tavolo” insieme a Francesco Paolantoni dopo la loro eliminazione.

La Kuzmina stava al tavolo e Pernice no? #CTCF — federica r. (@fedram67) December 22, 2024

Giovanni Pernice scaricato nel pubblico. Povero. #CTCF — GigiGx (@GigiGx) December 22, 2024

Ad ogni modo, Giovanni si è mostrato entusiasta, sia per la vittoria che per l’amore nato con Bianca. I due hanno rivelato che trascorreranno il Natale insieme alla famiglia di lei, a Bitonto, in Puglia. “Se supera la prova della mia grande famiglia, vuol dire che mi ama davvero!” ha commentato la Guaccero. “Auguratemi in bocca al lupo, perché sono 166 cugini”, ha infine scherzato il ballerino.