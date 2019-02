Sanremo, Teresa De Santis sul conflitto di interessi: le ultime dichiarazioni

Sanremo 2019, Teresa De Santis dice la sua sul conflitto di interessi: le ultime dichiarazioni alla conferenza stampa del Festival

In questi giorni ha fatto molto discutere la polemica sollevata da Striscia la Notizia nei confronti dell’ultimo Festival di Sanremo. Il programma di Antonio Ricci, con i servizi mandati in onda e dopo alcune indagini fatte, ha sollevato delle perplessità in merito agli artisti in gara quest’anno scelti da Claudio Baglioni, parlando appunto di “Conflitto di interessi”. In merito alla questione, oggi, durante la conferenza stampa del Festival si è espressa Teresa De Santis, direttore della Rai, cercando di fare il punto della questione e di non sollevare ulteriori polemica. “Sul conflitto d’interessi dovrebbe esprimersi chi ha competenza. I rischi di conflitti d’interessi sono all’ordine del giorno nel nostro Paese” ha detto. “Ne abbiamo parlato per una ventina d’anni sempre con riferimento a comunicazione e politica”.

Teresa De Santis: Sanremo? “La conflittualità può dare anche esiti positivi”

Teresa De Santis, in merito alla polemica del conflitto di interessi che da investito il Festival di Sanremo, oggi ha detto: “La conflittualità può dare anche esiti positivi. Ho visto il perfezionismo di Baglioni e ieri quando si è parlato di conflitto di interessi ho tenuto a ribadire delle cose. Claudio generosamente ha risposto dando un tono che poteva sembrare un ‘comiziare’, dando un tono diverso alla conferenza stampa”. La stessa, poi, ha aggiunto: “Tutti quanti potranno esprimere il loro pensiero ma c’è modo e modo di porre le cose”.

Festival di Sanremo: Claudio Baglioni ha presentato le dimissioni? I vertici Rai fanno chiarezza

Oggi, sempre durante la conferenza stampa del Festival, è stato chiesto al direttore Rai di confermare o smentire le voci circa le dimissioni presentate da Claudio Baglioni in questi giorni. “Non credo che sia mai lontanamente esistita l’ipotesi di dimissioni” ha dichiarato la De Santis “Claudio si è confrontato e si confronta con tutti, anche con i vertici. Ma che sia esistiti in Claudio un’idea del genere mi sento di smentirla”.