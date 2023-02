Chiara Ferragni, i suoi follower lo sanno molto bene, è un’influencer capacissima di tirare fuori al momento giusto un caratterino particolarmente forte. La sua personalità, quella di una donna solida e risoluta, è emersa anche nel corso della conferenza stampa di presentazione della prima serata di Sanremo 2023, in onda questa sera su Rai Uno.

Com’è noto, Chiara Ferragni sarà una delle co-conduttrici di questa kermesse al fianco di Amadeus e presenterà insieme a lui i brani in gara nel corso della prima e dell’ultima serata dell’evento musicale. Oltre a introdurre i vari artisti in gara sul palco, l’imprenditrice digitale reciterà anche un monologo scritto di suo pugno sull’empowerment femminile: c’è grande attesa per questo momento ed è scontato dire che la presenza dell’influencer ha già scatenato non poche polemiche (era un copione praticamente già scritto).

Chi ha voluto cavalcare l’onda del gossip spicciolo, per esempio, è stato il noto giornalista Paolo Giordano, che in conferenza stampa ha cercato di mettere la Ferragni in difficoltà, chiedendole cosa ne pensasse dei vecchi testi del marito Fedez, più volte al centro di polemiche per presunta omotransfobia o sessismo. Una domanda che ha infastidito non poco Chiara Ferragni, che ha così sbottato rispondendo con garbo ma a tono:

“È qui anche lui al Festival per cui credo ci sarà occasione di chiedere a lui, è ogni giorno al Globo, è giusto che risponda lui per questa cosa. Io sono qua a rappresentare me stessa e non a rappresentare la coppia.”

Giordano, a questo punto, ha insistito, chiedendo alla regina di Instagram cosa ne pensasse lei della questione. Chiara Ferragni però è stata irremovibile e si è limitata a fare cenno di no con la testa, dimostrando la sua superiorità rispetto alla domanda.

L’affondo di Selvaggia Lucarelli

L’arrivo di un commento di Selvaggia Lucarelli rispetto alle dichiarazioni di Chiara Ferragni era da dare praticamente per scontato. La giornalista si è scagliata contro l’influencer per le sue risposte ad alcune domande, come quella riguardante l’esposizione dei suoi figli sui social. Qui il contenuto delle ultime Stories di Lucarelli:

“A domanda della giornalista dell’Ansa ‘non hai paura che un giorno i tuoi figli ti chiedano perché mi hai esposto così tanto, io non volevo’ ha risposto ‘ogni genitore pensa di fare il meglio per i figli saranno loro a giudicarmi’. Perché l’esposizione dovrebbe essere il meglio per i figli (mica per il suo engagement noooo) non si sa, ma vabbé. Poi ha parlato di violenza psicologica, che fino a due anni fa non ne aveva sentito parlare (GIURO) e poi ha letto delle cose su Instagram che ti davano degli indizi per imparare a riconoscerla e lì ha capito. Cioè le sue letture sono le slide di Instagram. Paolo Giordano le chiede cosa pensa dei testi misogini di Fedez, lei ‘lo chieda a Fedez’. In che senso? Di quello che pensa lei deve riferire il marito?”

Non paga, Selvaggia Lucarelli ha poi voluto mettere il carico da novanta, critcando l’influencer per la sua scarsa preparazione su un argomento molto delicato come le violenze. Qui la sua Stories nel merito: