Tutto pronto per la 73esima edizione del Festival della musica italiana, in onda su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio 2023

Nel corso della prima conferenza stampa della 73esima edizione del Festival di Sanremo Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, supportato da Stefano Coletta, direttore della direzione intrattenimento prime time della tv di Stato, ha fatto chiarezza circa la tanto discussa ospitata di Volodymyr Zelensky alla finale dell’evento Rai.

Una decisione che non è piaciuta a molti – anche Pier Silvio Berlusconi ha criticato l’idea – tanto da far scoppiare una vera e propria polemica. Ora Amadeus e Coletta hanno rivelato ai giornalisti presenti nella città dei fiori che il leader ucraino non comparirà in video, e dunque in collegamento con il conduttore Rai, ma invierà un messaggio. Un testo che sarà poi Amadeus a leggere sul palco dell’Ariston.

“Si è parlato molto di questo intervento: il desiderio del presidente ucraino era di esserci. Ma lui stesso non aveva detto: ‘sarò in presenza’ o ‘in videomessaggio’. Poi tramite ambasciatore ha espresso il desiderio di scrivere una lettera. La leggeremo come mi arriverà. Abbiamo solo chiesto che sia già tradotta in italiano”, ha spiegato Amadeus in conferenza stampa.

Cosa farà e cosa dirà Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Chiara Ferragni è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. L’imprenditrice digitale presenterà la serata inaugurale e quella finale della kermesse musicale. Un lungo corteggiamento, quello del conduttore Rai, durato anni e che solo ora è riuscito a concretizzarsi. Dopo le ultime edizioni la bionda influencer si è convinta a salire sul palco dell’Ariston.

Oltre ad introdurre ospiti e cantanti in gara la moglie di Fedez reciterà un monologo che riguarderà un aspetto della sua vita privata e professionale. Uno schema già proposto in passato negli altri Festival di Amadeus. Faranno lo stesso pure le altre co-conduttrici di Sanremo 2023, ovvero Francesca Fagnani, Chiara Francini, Paola Egonu.

Secondo quanto riporta l’Adnkronos, molto probabilmente Chiara Ferragni porterà un monologo sulle gioie e sui dolori della sua esperienza di influencer, di imprenditrice e di mamma, per toccare vari aspetti di grande interesse sociale, dal rapporto con gli haters all’empowermente femminile.

Notizi rilanciata da Selvaggia Lucarelli tra le sue storie Instagram, con tanto di stilettata alla 35enne: “Insomma, il monologo di Zelensky rischia di essere il momento leggerezza”. A detta della giornalista, quindi, l’intervento di Chiara Ferragni a Sanremo potrebbe rivelarsi, dati i presupposti, decisamente tedioso.

Selvaggia Lucarelli, com’è noto, non è una grande fan dei Ferragnez e di recente ha anche criticato la scelta di Chiara di annunciare pubblicamente la volontà di devolvere il suo cachet di Sanremo – si parla di circa 100mila euro – ad un’associazione che difende e sostiene le donne vittime di violenza.