Nuovo e importante acquisto da parte dei Ferragnez. Come anticipato dal settimanale Chi, Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato una lussuosa villa sul lago di Como, più precisamente a Pognana Lario, un borgo di circa 700 abitanti situato lungo la sponda orientale. Il posto del cuore della coppia, che da anni sognava di avere un immobile qui, dove torna spesso ospite di alberghi e dimore da favola per trascorrere qualche giorno di relax.

Fedez e Chiara Ferragni hanno ora una villa tutta per loro: 900 metri quadrati su due piani (più un interrato), parco, piscina, spa. Valore totale? Pare intorno ai 5 milioni di euro, esclusa ristrutturazione che sarebbe in corso. I paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini hanno beccato il rapper e l’imprenditrice digitale insieme ai figli Leone e Vittoria e all’architetto e designer amico Filippo Flora.

Quella che potrebbe diventare Villa Ferragnez, e quindi il buen retiro della coppia, si trova proprio di fronte a Villa Oleandra, la dimora di George Clooney. Dopo l’arrivo del divo di Hollywood, la scelta dei Ferragnez conferisce sicuramente ancora più lustro e importanza alla zona tanto che l’attuale sindaco di Pognana, Claudio Corbella, si è detto entusiasta e felice di questa decisione e ha così dato il suo benvenuto a Fedez e Chiara Ferragni.

Ma cosa ne pensa la gente? Come sempre accade per questo tipo di argomenti le opinioni sono spaccate in due. Chi è contento per il prestigio che l’arrivo di personaggi famosi regala al lago di Como, quantomeno a livello turistico, e chi invece ne farebbe proprio a meno.

In molti temono infatti l’effetto Venezia, con la possibilità che le sponde del lago di Como siano presto abitate solo da (ricchi) villeggianti e turisti. Una lettrice si è dunque lamentata con QuiComo:

“I nostri figli non potranno comprare case nei loro paesi d’origine. Prezzi folli. Bisognerebbe mettere un freno o comunque dei limiti a queste speculazioni”

Un problema già concreto. Nell’ultimo periodo infatti i prezzi delle case della zona sono aumentati e c’è una certa difficoltà a trovarne in affitto, soprattutto per lunghi periodi perché tutti (o quasi) i proprietari preferiscono gestirle come case vacanza.