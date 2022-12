“Chiara Ferragni: dopo Sanremo sarà in un altro programma tv”

Il futuro di Chiara Ferragni sarà in tv. Dopo il Festival di Sanremo 2023 – che condurrà con Amadeus per ben due sere – la moglie di Fedez sarà molto probabilmente coinvolta in un nuovo progetto sul piccolo schermo. A farlo sapere la rivista Vero. Pare che la 35enne stia già valutando una proposta legata a un talk show incentrato sulla moda, da sempre il suo pane quotidiano, destinato alle piattaforme satellitari.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni a riguardo. Non è chiaro se Chiara Ferragni abbia già accettato o meno. Di sicuro per l’imprenditrice digitale si tratterebbe di una vera e propria svolta: per anni è stata piuttosto restia a comparire in televisione.

Amadeus ha confidato in un’intervista rilasciata a RTL di aver contattato da subito Chiara Ferragni, fin dal suo primo Festival di Sanremo in onda nel 2020. La giovane però si è sempre rifiutata, forse perché non si considerava all’altezza di un palco così prestigioso qual è quello dell’Ariston.

Dopo la partecipazione del marito Fedez e soprattutto dopo aver seguito le ultime edizioni della popolare kermesse musicale The Blonde Salad ha cambiato idea. E ora, come precisato dallo stesso Amadeus, si sta impegnando molto per il suo nuovo ruolo da co-conduttrice.

Fino ad oggi Chiara Ferragni è apparsa solo nella docu-serie The Ferragnez, trasmessa su Amazon Prime Video nel 2021. L’influencer di Cremona ha decisamente poca esperienza con la realtà del piccolo schermo, ma è pronta ad imparare e a trovare una sua dimensione.

Chiara Ferragni è l’influencer italiana più seguita

Se la televisione non è ancora il suo regno (ma forse lo diventerà presto), Chiara Ferragni continua ad essere la regina del web. È l’influencer italiana più famosa al mondo e ogni giorno delizia i suoi numerosi follower, connazionali e stranieri, con video e foto di vita quotidiana e sponsorizzazioni.

Di recente Chiara Ferragni è sbarcata anche su Tik Tok, il social network della Generazione Z, dove i suoi filmati – molti dei quali con i figli Leone e Vittorio – spopolano tanto da diventare virali nel giro di poche ore.