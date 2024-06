Sanremo, Cattelan conquisterà (più di) un ruolo centrale. Quale?

Nonostante Alessandro Cattelan fosse in lizza per la direzione artistica di Sanremo 2025, sappiamo ormai che non l’ha conquistata. La scelta è così ricaduta su Carlo Conti, che condurrà il Festival per ben due edizioni. Il conduttore fiorentino, tra un impegno lavorativo e l’altro, non perde tempo e sta già pensando alla costruzione della prossima edizione della kermesse. Proprio per questo, secondo Tv Blog, Conti negli ultimi giorni starebbe valutando l’opzione di coinvolgere proprio Cattelan in più di un ruolo.

La Rai dopo Amadeus va sul sicuro e per Sanremo sceglie di tornare sui suoi passi. Carlo Conti sarà il conduttore e il Direttore Artistico delle edizioni del 2025 e del 2026, poi si vedrà se puntare su qualcosa di nuovo. Si parla di un futuro con De Martino protagonista, oppure di un Alessandro Cattelan che potrebbe finalmente riuscire a coronare il sogno di essere al timone dell’evento televisivo più importante del nostro Paese.

Per il momento però, sembra che i vertici dell’Azienda di Servizio Pubblico non lo ritengano ancora pronto per il ruolo, visti anche i risultati non del tutto brillanti del suo Da Vicino Nessuno è Normale. In ogni caso, ci sono molti in Rai che credono in lui. Tra questi, appare Carlo Conti.

Tv Blog infatti nelle ultime ore, ha pubblicato un retroscena sanremese che vede protagonisti proprio i due colleghi. Mentre il conduttore toscano si appresta a delineare i primi dettagli che costruiranno il suo Festival, pensa anche a chi potrebbe accompagnarlo.

E’ proprio su questo aspetto che Conti sembra aver fatto il nome di Alessandro Cattelan. Secondo Tv Blog il nuovo Direttore Artistico di Sanremo vorrebbe coinvolgere ampiamente il collega nell’avventura che lo attende.

Alessandro Cattelan a Sanremo: possibile triplice ruolo

L’idea, si legge sul sito, sarebbe quella di chiudere le serate del Festival entro l’una di notte e di riportare in onda il DopoFestival. Alla conduzione, ci potrebbe essere proprio Cattelan. D’altronde, è innegabile che il presentatore piemontese si ritroverebbe nella sua confort zone e attualmente sembra essere una delle scelte più giuste. A quanto pare però, questo potrebbe non essere l’unico ruolo ricoperto da Alessandro nel prossimo Sanremo.

Sempre Tv Blog, nell’articolo pubblicato, aggiunge che Cattelan potrebbe condurre anche una serie di prime serate su Rai 2 il prossimo autunno, dedicate alla competizione di Sanremo Giovani. In questo caso, il pubblico vedrebbe il presentatore alle prese con giovani talenti che si sfidano per conquistare un posto per la finale del concorso, che andrà in onda a dicembre, come di consueto.

In più, si riporta sempre sul blog, Alessandro Cattelan potrebbe coronare la sua esperienza sanremese accompagnando Carlo Conti nella conduzione di una delle serate del Festival.

Insomma, leggendo il retroscena reso noto da Tv Blog, sembra proprio che il conduttore piemontese si stia preparando a grandi impegni per la prossima stagione televisiva, soprattutto in termini di gavetta, che spera lo possa portare in un futuro prossimo al timone proprio del Festival di Sanremo. Ovviamente, attendiamo maggiori dettagli che possano confermare o smentire ufficialmente quanto appena riportato.