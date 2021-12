Sanremo cast, perché Amadeus l’ha già svelato: rischio vendita clandestina

In linea puramente teorica, l’annuncio dei 22 Big in gara al Festival di Sanremo 2022 Amadeus avrebbe dovuto farlo in diretta su Rai Uno a Sanremo Giovani, come da tradizione, il prossimo 15 dicembre. E invece i piani del conduttore sono cambiati all’ultimo. Ma qual è il motivo dietro questo improvviso cambio di rotta?

Il motivo ce l’ha rivelato in anteprima nelle scorse ore Dagospia, con una delle tante indiscrezioni di Giuseppe Candela. A quanto pare c’era qualcuno pronto a rovinare la festa alla Rai mettendo sul piatto dai 10 ai 15 mila euro per riuscire a ottenere i ventidue nomi in anticipo. Una vera propria vendita clandestina, insomma, che il conduttore ha evitato sul nascere anticipando i tempi.

D’altra parte, è sempre più difficile per i direttori artistici e i conduttori del Festival di Sanremo riuscire a mantenere il totale riserbo fino all’ultimo. A pochi giorni dall’annuncio di Amadeus fatto in direta al TG1, Alfonso Signorini aveva provato (di nuovo) il colpaccio. Il giornalista aveva spoilerato sulla sua rivista i nomi dei partecipanti. Anche se, va detto, questa operazione alla fine della fiera gli è riuscita a metà. Su Chi infatti la lista dei BIG presentati “in anteprima” si è rivelata un mezzo flop con solo nove nomi giusti indovinati su 22. Molti di questi, tra l’altro, già avevano iniziato a circolare online diffusi da alcuni giornalisti musicali che come ogni anno (complici alcune soffiate dalle discografiche?) si dilettano con il loro toto nomi.

Festival di Sanremo 2022: i nomi dei BIG e gli esclusi eccellenti

La lista finale dei 22 Big che parteciperanno alla prossima edizione del Festival è dunque composta da Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Dargen D’Amico, Elisa, Gianni Morandi, Sangiovanni, Le Vibrazioni, Noemi, Highsnob e Hu, Massimo Ranieri, Ana Mena, La rappresentate di Lista, Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi, Aka7Even, Rkomi.

Fra gli scartati di cui si era parlato nelle scorse settimane, come specificato anche Davide Maggio, troviamo Mara Sattei, Cosmo, Stash dei The Kolors, i Boomdabash e Pago. Anche per quest’anno non poteva mancare la quota “polemica Jalisse”! Il duo, che nel 1997 vinse a sorpresa con Fiumi di parole, è stato escluso dalla kermesse per la venticinquesima volta consecutiva.