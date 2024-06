Sanremo, Carlo Conti con Mahmood: tutte le novità e regolamento

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2025 ha iniziato a ingolosire gli spettatori con delle anticipazioni. A quante pare, rivedremo anche Mahmood sul palco, ma non in veste di cantante.

Carlo Conti ha preso in mano l’eredità lasciatagli da Amadeus e ha rivoluzionato tutto. Un paio di giorni fa vi abbiamo rivelato le date ufficiali in cui si svolgerà il festival e i primi cambiamenti apportati da Conti. Ma siamo solo all’inizio: il conduttore toscano aveva già annunciato che sarebbe tornata la divisione tra BIG e Nuove Proposte, e proprio oggi ha svelato il regolamento. Ancora non si sa chi lo affiancherà nel corso della settimana, ma Gabriele Parpiglia ha rivelato in anteprima che Conti potrebbe copiare quello che Amadeus ha fatto con Marco Mengoni e Tiziano Ferro: per due sere, dovrebbe essere Mahmood a fare da ”co-co”.

Sanremo 2025: regolamento ufficiale e il ruolo di Mahmood

Il primo cambiamento importante che rivoluziona il festival di Carlo Conti è l’abbassamento d’età dei partecipanti. Per i Giovani infatti, fino ad ora il limite massimo di età era 29 anni, ora è di 26 anni. Carlo Conti ha giustificato questa scelta dicendo che vuole scoprire artisti sempre più giovani. Quindi per partecipare nelle Nuove Proposte, i cantanti devono avere un’età compresa tra i 16 e i 26 anni. Inoltre, i brani dei partecipanti di Sanremo Giovani che si aggiudicheranno la possibilità di calcare il palco l’Ariston, verranno rilasciati un mese prima del festival. Questo, dice il conduttore, servirà al pubblico a conoscere i nuovi artisti e familiarizzare con la loro musica prima del concorso. Così sarà più semplice votare per il proprio preferito, conoscendo già le canzoni ed essendo separate dai Big.

E Mahmood che c’entra? Secondo Gabriele Parpiglia, sarà il cantante ad affiancare Carlo Conti durante il festival per due serate. Il giornalista ha rivelato proprio stasera a RTL 102.5 che il nome di Mahmood è il favorito tra i papabili co-conduttori. Come successe già con Tiziano Ferro e Marco Mengoni, ora Mahmood potrebbe fare un ulteriore passo nella sua esperienza sanremese. Vincitore delle Nuove Proposte, doppiamente vincitore del Festival, effettivamente ora gli manca solo la conduzione!