Sanremo, canta Irama: l’ex Giulia De Lellis incredula batte un colpo

Giulia De Lellis è tornata single e dispensa ‘carezze’ per i suoi ex fidanzati, quelli con i quali ha vissuto delle love story prima di incontrare Carlo Gussalli Beretta. Con il rampollo bresciano si è lasciata da pochi giorni, dopo 4 anni d’amore. Curioso notare che, non appena la notizia è stata resa pubblica, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è resa protagonista di un paio di gesti assai curiosi nei confronti di due sue vecchie fiamme. C’è sapore di vendetta verso Beretta, sussurrano i ‘maligni’.

Qualche giorno fa ‘Giulietta’ ha fatto un apprezzamento del tutto inaspettato ad Andrea Damante; poi, nel corso della serata delle cover del Festival di Sanremo, ha dedicato tre Stories ad Irama Plume, con il quale ha avuto una breve e intensa relazione tra il 2018 e il 2019. All’epoca si era lasciata da non molto per la prima volta con Damante e si legò al cantante. I paparazzi li inseguivano ovunque tanto che l’ex allievo di Amici si sfogò in diversi frangenti. “Non voglio far parte di questo mondo (quello del gossip, ndr), parlate di me per la mia musica”, tuonò.

Si arriva al 9 febbraio 2024. Irama sale sul palco di Sanremo con quel mostro sacro che è Riccardo Cocciante. Insieme cantano il capolavoro “Quando finisce un amore”, che compie 50 anni dal suo debutto. “In questo momento difficile che sta vivendo il mondo volevo lasciarvi con questo”, ha aggiunto Cocciante intonando Vivere per amare. Emozione pura. La De Lellis, su Instagram, con una foto che è stata tutto un programma, ha lasciato intendere quanto abbia apprezzato la performance dell’ex. Inoltre ha invitato i suoi fan a votarlo.

Tornando a Damante, pochi giorni fa la De Lellis ha piazzato un like a un video del deejay veronese, attualmente legato sentimentalmente all’attrice Elisa Visari. Il gesto non è passato inosservato. Anzi è stato rilanciato a più non posso dai nostalgici dei “Damellis”. L’ex corteggiatrice di UeD, resasi conto del baccano venuto a crearsi, ha levato il like. Troppo tardi, gli screenshot ormai stavano circolando a più non posso.