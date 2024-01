Sanremo, arrivano Marcuzzi e De Martino: scoop di Signorini

Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, che ne sa una più del diavolo, sgancia la bomba: secondo le informazioni in possesso del magazine esperto di retroscena ‘rosa’ e televisivi, il Festival di Sanremo 2025 potrebbe essere presentato da Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Ma si proceda con ordine: Amadeus, di recente, ha ribadito che questo dovrebbe essere il suo ultimo Festival (almeno per il momento, tra qualche anno si vedrà). Dunque per la prossima stagione la Rai, laddove ‘Ama’ decida davvero definitivamente di lasciare, dovrà trovare nuove soluzioni. Ed è qui che si inserirebbe il tandem Marcuzzi-De Martino, sotto l’ala protettrice di Carlo Conti.

Il conduttore toscano, secondo quanto riferisce Chi, potrebbe prendere le redini delle direzione artistica del concorso (sarebbe una garanzia per la Rai viste le sue precedenti esperienze al Festival) e lanciare sul palco l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi e la ‘Pinella’.

“Il prode Ama – si legge sul settimanale diretto da Signorini – potrebbe anche fermarsi un giro, e si farebbe il nome di Carlo Conti, quello più logico, che mette tutti d’accordo, visti anche i record d’ascolti dei suoi Festival. Conti potrebbe, in alternativa, fare il direttore artistico e lanciare sul palco un altro dei nomi del momento, Stefano De Martino, affiancato da una donna della musica, Alessia Marcuzzi”.

L’indiscrezione si è rapidamente trasformata anche in chiacchiericcio a sfondo rosa. Gli amanti del gossip sanno infatti che nelle scorse settimane la Marcuzzi e De Martino sono stati ultra chiacchierati. Belen Rodriguez ha confermato che i due hanno avuto una relazione clandestina. Della faccenda se ne era già parlato, più precisamente tre anni fa. All’epoca i due conduttori smentirono la bomba lanciata da Dagospia. L’argomento finì nel dimenticatoio, depennato come fake news. Poi…

Si arriva a qualche settimana fa, quando Belen, su Instagram, a gran sorpresa, tramite un commento secco, ha confermato che la liaison c’è stata. Altro che fake news. E dopo che la modella argentina ha parlato, infatti, sia De Martino sia la Marcuzzi, stavolta, si sono ben guardati dallo smentire e dal liquidare la questione come falsità. Non si sa di preciso quanto sia andata avanti la tresca. Pare che abbia avuto inizio quando Stefano faceva l’inviato all’Isola dei Famosi e Alessia conduceva. All’epoca l’ex danzatore si era separato da Belen. La Marcuzzi invece era sposata con Paolo Calabresi Marconi. Il matrimonio è poi giunto al capolinea mesi dopo.