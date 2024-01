Alessia Marcuzzi “pronta per Stefano?”. Silenzio rotto, replica epica

Alessia Marcuzzi, “ti stai preparando per Stefano De Martino?”. La domanda è stata fatta pervenire su Instagram direttamente alla conduttrice romana che, stavolta, a gran sorpresa, ha risposto, rompendo il silenzio. Come è noto, dopo che Belen Rodriguez ha confermato che c’è stata una love story clandestina tra la collega e l’ex marito, il gossip è divampato. Da settimane, da quando cioè la showgirl argentina ha fatto l’incendiaria rivelazione, l’ex timoniera de L’Isola dei Famosi è sommersa da domande e da sfottò sulla faccenda. Per la prima volta, sotto al suo ultimo post Ig, è intervenuta.

La Marcuzzi ha pubblicato di recente un simpatico video in cui si è mostrata mentre si sta preparando per uscire di casa. Poi, nel filmato, le arriva un messaggio che la informa che la serata è rimandata. Lei esulta e si mette a letto beata e felice di potersi rilassare. Una gag simpatica. Meno simpatica la domanda suddetta che le è stata posta a bruciapelo (“ti stai preparando per Stefano De Martino?”) e a cui ha deciso di replicare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

“Se mi sto preparando per Stefano? No, per Bradley Cooper e Jude Law. Stanno proprio qui dietro la porta e devo proprio scegliere. Ma forse scelgo Brownie, sai?”. Questa la risposta epica della Marcuzzi. Trattasi della prima dichiarazione a livello pubblico della ‘Pinella’ sulla faccenda. Curioso notare che stavolta la conduttrice ha preferito usare l’arma del sarcasmo. Ancora più curioso è il fatto che non abbia smentito stavolta la voce che vuole che sia stata intima con De Martino.

Nel 2020, quando per la prima volta trapelò la vicenda (fu Dagospia all’epoca a sganciare la bomba), sia lei sia Stefano smentirono categoricamente. Probabile che allora fossero convinti che la faccenda terminasse lì e che nessuno avrebbe più potuto tirarla fuori, magari mostrando prove. Tre anni più tardi il fulmine a ciel sereno: Belen che conferma quel gossip rovente. Mai prova fu più rivelatrice visto che nessuno crede che l’argentina si sia messa a raccontare una simile bugia.

E infatti pure De Martino e la Marcuzzi hanno cambiato atteggiamento. Dal parlare di “bufala” sono passati sulla difensiva. Pare proprio che la storia clandestina si sia consumata. Alla fine è venuta a galla. Amen!