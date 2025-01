Sanremo, annunciata co-conduttrice: ex Zelig e Lol (bella scelta)

Annunciata una delle co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti in una serata del Festival di Sanremo 2025, che aprirà i battenti martedì 11 febbraio per chiuderli sabato 15. L’Ansa, in esclusiva, ha rivelato che il conduttore toscano punterà su un ex volto di Zelig e Lol – Chi ride è fuori, vale a dire Katia Follesa. Ottima scelta. La 48enne di Giussano ha già lavorato con Conti. Quest’ultimo l’aveva scelta come giudice speciale in una puntata dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Manca ancora l’ufficialità, ma l’Ansa dà per certa la partecipazione della Follesa alla kermesse. Non resta quindi che attendere il consueto annuncio al Tg1 di “King Carlo”.

Il solco in cui vuole inserirsi il successore di Amadeus pare più che chiaro. Oltre alla Follesa, dovrebbe farsi affiancare da Geppi Cucciari (in una serata differente). Ciò significa che Conti vuole puntare sulla leggerezza e sulla risata, creando un clima scanzonato. Da qui la scelta di attorniarsi da professioniste della comicità nel ruolo di co-conduttrici. Un ruolo che negli anni scorsi è stato ricoperto da Fiorello, fuoriclasse assoluto. Il che rischia di rendere il compito a chi salirà sull’Ariston ancor più difficile. Come è risaputo, quando si ha la sfortuna di esibirsi dopo i mostri sacri, si ha quasi solo che da perderci.

Tornando alla Follesa, ha alle spalle una carriera stellare. La popolarità e il successo ha cominciato a ottenerli negli anni 2000 quando faceva coppia con Valeria Graci con la quale ha formato il famoso duo Katia & Valeria, consacrato da Zelig. La si è poi vista in svariati spettacoli e programmi, da Comedy Match a Lol – Chi ride è fuori, passando per la conduzione su Real Time e Nove di Junior Bake Off Italia, D’amore e d’accordo, Cake star – Pasticcerie in sfida.

Geppi Cucciari, Katia Follesa e poi? Si mormora che ci sia in pole position per la co-conduzione di una serata anche Serena Rossi, tra i volti più amati della fiction dell’ammiraglia della tv di Stato. Altro nome caldo sarebbe quello di Mahmood. Non resta che attendere l’annuncio di Conti, ma per Follesa, salvo improbabili scossoni dell’ultima ora, tutto sarebbe già stato deciso: salirà sull’Ariston.