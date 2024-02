Sanremo, Anna Pettinelli punge Annalisa: l’accusa di plagio

Ieri, 6 febbraio, ha avuto ufficialmente inizio la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Una prima puntata col botto, che ha registrato un record di ascolti assoluto. Amadeus, affiancato da Marco Mengoni, ha confermato il suo assoluto dominio nella kermesse musicale, all’inizio di quella che dovrebbe essere la sua ultima conduzione del Festival. Dopo le esibizioni dei 30 artisti in gara, a fine serata, è stata svelata la top 5, che vede al primo posto Loredana Bertè, seguita da Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood.

Tra questi, Annalisa sembra essere una delle favorite. Il suo brano “Sinceramente” è già una hit e in tanti credono che, dopo diverse partecipazioni, questa possa essere proprio l’edizione vincente per la cantante. Tuttavia, il brano non ha trovato il consenso esattamente di tutti. Difatti, c’è una persona in particolare che ha avuto da ridire sulla pop star. Di chi si tratta? Di Anna Pettinelli, speaker radiofonica e da sempre grande appassionata di musica. La prof di Amici ha infatti commentato un post su Instagram dell’esibizione di Annalisa, accusandola di aver copiato una nota popstar internazionale.

“La la la lalalalala. Kylie Minogue”, ha scritto la Pettinelli facendo al riferimento a “Can’t Get You Out of My Head“, hit del 2001 della cantante australiana. Il commento dell’ex protagonista di Temptation Island ha ricevuto subito una miriade di reazioni. Da una parte, c’è chi ha concordato con Anna, sostenendo che il brano di Annalisa richiami molto quello di Kylie Minogue, soprattutto per quanto riguarda il ritmo, tanto da accusarla di presunto plagio. D’altro canto, invece, c’è chi invece trova l’accusa totalmente assurda e ingiusta e crede che le due canzoni abbiano delle basi completamente diverse.

I fan di Annalisa si sono scagliati ferocemente contro la Pettinelli, la quale però sembra essere abbastanza impassibile alle critiche. Questo, infatti, non è l’unico commento pungente fatto dalla speaker radiofonica riguardo gli artisti in gara a Sanremo. L’opinionista di Pomeriggio 5 ha commentato il post di Trash Italiano relativo ai primi cinque classificati della prima serata, scrivendo: “Devono smettere di distribuire prosecco in sala stampa. Tutti ciucchi!”.

Insomma, la Pettinelli sembra proprio non essere d’accordo con le decisioni della Sala Stampa. Oltre all’ormai ovvio riferimento ad Annalisa, quale altro artisti secondo Anna non meritava di stare nella top 5? Chissà…