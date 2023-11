Sanremo, Amoroso tra i big? Il video rivelatore di Alessandra

Sanremo 2024 si avvicina e sono ancora diverse le indiscrezioni sui possibili cantanti in gara. Tanti sono i nomi circolati di recente, ma per scoprire quali saranno i Big a salire sul palco dell’Ariston bisognerà attendere domenica 3 dicembre, quando al Tg delle 13:30 verranno finalmente ufficializzati i nomi.

Alessandra Amoroso a Sanremo? Lei reagisce così

Nel frattempo, a fare il giro dei social è stata la reazione di Alessandra Amoroso all’argomento “Sanremo”. In un video circolato su TikTok (poi ripubblicato su X), un utente ha detto alla cantante, in procinto di salire in auto dopo aver salutato alcuni fan, la seguente frase, menzionando proprio la kermesse: “Ciao Ale, vinci Sanremo!“. Alessandra Amoroso non solo non ha smentito il fan, ma ha addirittura reagito con una risata evidente: si tratta di un semplice siparietto comico o, forse, c’è dell’altro? Chissà che quello di Alessandra Amoroso non possa essere uno dei 23 nomi che verranno annunciati il prossimo 3 dicembre.

“Ale, vinci Sanremo”, la reazione di Alessandra Amoroso ???????? pic.twitter.com/HNA1RzqMaQ — Trash Italiano (@trash_italiano) November 27, 2023

D’altra parte, quello di Alessandra Amoroso è stato un nome già accostato, da alcune indiscrezioni, a Sanremo 2024 nelle scorse settimane. Tanti altri i papabili concorrenti vociferati, come i Negramaro, i The Kolors, Tedua e Annalisa. Negli scorsi giorni, inoltre, Davide Maggio ha anticipato la probabile partecipazione di Angelina Mango, Geolier e Il Volo a Sanremo 2024 e, anche in questo caso, non rimane che attendere il 3 dicembre per avere conferma definitiva.

Sanremo 2024: co-conduttore e Prima Festival

Ad essere ufficiale è la presenza di Marco Mengoni a Sanremo 2024, nelle vesti di co-conduttore e super ospite della prima serata. L’annuncio era arrivato da parte di Amadeus, ospite assieme al cantante nella prima puntata della nuova edizione di Viva Rai 2, lo scorso 6 novembre. Ufficiali anche i volti alla conduzione del Prima Festival, con il timone che è stato affidato alle cantanti Paola e Chiara, affiancate dai noti tiktoker italiani Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Mancano ormai pochi giorni prima di scoprire i cantanti in gara a Sanremo 2024. Ai 23 che saranno annunciati, se ne aggiungeranno 3 provenienti da Sanremo Giovani, la cui serata finale è fissata per il 19 dicembre, in onda nel prime time di Rai 1. Saranno quindi 26 gli artisti che parteciperanno alla 74esima edizione della kermesse musicale, condotta per la quinta volta consecutiva da Amadeus.