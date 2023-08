Sanremo, Amadeus vuole il superospite 2021: chi è, scoglio cachet

Nuova settimana, nuova puntata della rubrica curata da Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000, per il portale MOW. Si tratta di una rubrica nella quale il giornalista analizza indiscrezioni più succulente della cronaca rosa, oltre a fornire qualche chicca di gossip inaspettata. Ebbene, quali sono stati temi caldi di questa settimana? Alessi ha parlato di diversi personaggi dello spettacolo, come delle vacanze di Michelle Hunziker, Alberto Matano, del momento di stallo Piero Chiambretti o della nuova vita dell’ex protagonista di Beautiful, Ron Moss. Inoltre, il giornalista ha lanciato uno scoop inaspettato su un ex calciatore arcinoto. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe presto fare ritorno in Italia in una veste inaspettata.

Secondo quanto rivelato da Roberto Alessi, Amadeus avrebbe il desiderio di riavere ancora una volta Ibrahimovic sul palco dell’Ariston per il prossimo Festival di Sanremo. Lo sportivo ha già preso parte alla kermesse musicale due anni fa, nel 2021, in un’edizione molto particolare: a causa del Covid 19, infatti, il Festival si era svolto senza un pubblico in sala e i cantanti si dovettero esibire di fronte ad un teatro Ariston completamente vuoto.

Adesso, a distanza di due anni, il conduttore di “Affari tuoi” starebbe corteggiando Ibrahimovic per averlo al suo fianco in quello che sarà il suo ultimo Sanremo. Infine, Alessi ha concluso esortando l’ex calciatore a non richiedere un cachet troppo alto, così da poterlo rivedere sul piccolo schermo italiano. A quanto pare, l’unico scoglio che potrebbe allontanarlo dall’Ariston sarebbe la richiesta di una cifra esageratamente importante per le possibilità della Rai e del Festival.

Piero Chiambretti a mani vuote

Alla luce dei palinsesti Mediaset, Piero Chiambretti sembrerebbe essere rimasto proprio a mani vuote per quanto riguarda la prossima stagione televisiva. Al momento, infatti, per lui non ci sarebbe nessuna trasmissione in Mediaset e tantomeno in Rai. Tuttavia, secondo quanto scritto da Roberto Alessi, non ci sarebbe da preoccuparsi per lui. Oltre al suo lavoro in televisione, infatti, pare che il conduttore abbia circa cinque ristoranti a Torino. Inoltre, Chiambretti ha recentemente vinto la causa sull’assegno di mantenimento per la figlia, 12 anni, avuta dall’ex fidanzata Federica Laviosa. Secondo quanto riportato da Il Fatto quotidiano, il presentatore sarebbe passato dal versare 3000 a 1500 euro al mese.