Ibrahimovic ricorda Sanremo e…tira una frecciatina a Fiorello!

Zlathan Ibrahimovic si è confidato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più. Infanzia, vita privata, avventure calcistiche e futuro professionale: l’attaccante del Milan si è raccontato a 360 gradi. Tra le tante cose è stato impossibile non parlare dell’esperienza al Festival di Sanremo 2021. Lo svedese è stato nel cast ufficiale della kermesse musicale, guidata quell’anno da Amadeus nelle duplici vesti di direttore artistico e presentatore.

Il ricordo del Festival di Sanremo 2021

Sul palco dell’Ariston Zlatan Ibrahimovic ha scherzato, ballato, cantato, recitato, mostrando un lato inedito della sua personalità. In qualche modo ha lasciato il segno, mettendo così a tacere criticoni e haters, che nutrivano più di qualche dubbio sul coinvolgimento di Ibra. A distanza di 365 giorni il calciatore ha così ricordato quell’avventura:

“Ero nervoso. Amadeus mi ha lasciato libero di essere me stesso. “Che cosa devo fare?”, gli ho chiesto. E lui: “Fai Zlatan. Guida tu, io ti seguo”

Zlatan Ibrahimovic ha poi lanciato una frecciatina a Fiorello, spalla comica di Amadeus al Festival di Sanremo 2021:

“Con Fiorello c’è stata meno chimica. Lui era il pilota numero 1, il pilota numero 2, numero 3; poi venivamo io e Ama. È bravo, ma parla troppo velocemente, non capivo una parola”

Di recente si è parlato di un presunto coinvolgimento di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2022, guidato ancora una volta da Amadeus. Il 40enne ha condiviso su Instagram un post con alcune foto della sua partecipazione all’evento e si è detto pronto per il bis. Al momento, però, il direttore artistico non si è ancora sbilanciato sull’argomento.

Le dichiarazioni sulla moglie Helena Seger

Nella lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più Zlatan Ibrahimovic ha inoltre parlato del rapporto con la “moglie” Helena Seger. I due non sono sposati ma stanno insieme da ben venti anni. Ibra ha svelato il segreto di coppia, tra le più unite e affiatate del mondo del pallone:

“La pazienza. E l’equilibrio che lei mi ha dato. Helena ha dieci anni più di me, è sempre stata più matura. Poi sono arrivati Maximilian e Vincent”

In venti anni insieme i pettegolezzi non sono mancati – come il presunto flirt tra Ibrahimovic e Diletta Leotta – ma i diretti interessati hanno sempre preferito non commentare i gossip sulla loro vita privata. Sia Helena sia Zlatan sono riservatissimi.

I figli di Zlatan Ibrahimovic e Helena Seger

I figli di Ibrahimovic hanno deciso di seguire le orme paterne. Ai primi provini, però, i due ragazzini si sono presentati con il cognome materno per evitare favoritismi e pregiudizi. Il primogenito di Zlatan, Maximilian, gioca nel club svedese Hammarby.