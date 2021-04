Ibrahimovic diventa attore: è nel cast di Asterix e Obelix The Middle Empire

Zlatan non si ferma più e punta al mondo dello spettacolo: dopo l’esperienza come conduttore al Festival di Sanremo si prepara a debuttare al cinema

Zlatan Ibrahimovic diventa attore nel nuovo film di Asterix e Obelix. Una notizia che sta facendo il giro del Web, dai siti che si occupano di sport e di calcio fino ai quotidiani e ai blog di televisione. In più una notizia che fa maggiormente il giro della rete e non solo perché arriva dopo l’esperienza di Ibrahimovic come conduttore. Un mese fa infatti ha condotto insieme ad Amadeus il Festival di Sanremo 2021, cavandosela abbastanza bene e sorprendendo il pubblico. Ha portato in scena una caricatura di sé stesso, del personaggio Ibrahimovic, ma adesso è il turno di un personaggio vero e proprio.

Ibrahimovic è nel cast di Asterix e Obelix The Middle Empire, in cui interpreterà il personaggio di Antivirus. Il calciatore stesso ha acceso la curiosità dei fan pubblicando una foto con su scritto “Antivirus” sui suoi social. Gli appassionati dei fumetti sono già preparati su questo protagonista della pellicola in arrivo: è un legionario romano del campo di Babaorum. Si tratta di uno dei quattro campi che circondano il villaggio dei Galli, in cui vivono Asterix e Obelix, i protagonisti del film. Loro avranno il volto dei due attori Guillaume Canet e Gilles Lellouche, e il primo sarà anche il regista del film. Nel cast ci sono anche Vincent Cassel, nei panni di Giulio Cesare, e Marion Cotillard, che sarà Cleopatra.

Quando uscirà il film di Asterix e Obelix con Ibrahimovic? Prima di vederlo nei panni di attore dovrà passare ancora un po’ di tempo. Le riprese sarebbero dovute cominciare già diversi mesi fa, ma ovviamente anche stavolta il Covid ha messo i bastoni tra le ruote alla produzione. Tutto è in ritardo, una situazione che riguarda tante altre pellicole per il cinema e non solo, ma dovrebbe arrivare nelle sale nel 2022.

Ma l’attaccante del Milan non è il primo personaggio dello spettacolo che appare nei film dedicati ad Asterix e Obelix. Prima di Ibrahimovic nel personaggio di Antivirus, infatti, sono stati scelti nei vari cast dei precedenti film anche Zinedine Zidane, Michael Schumacher, il cestista Tony Parker e Amelie Mauresmo.