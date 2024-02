Sanremo, Amadeus chiude all’ipotesi sesto Festival: le sue parole

Il Festival di Sanremo 2024 si è appena concluso, ma già si parla dell’edizione successiva. Da diversi giorni circolano indiscrezioni che hanno ipotizzato nomi di possibili sostituti di Amadeus, reduce dalla conduzione e direzione artistica di cinque kermesse di fila. Quella chiusasi con il trionfo di Angelina Mango è per lo showman l’ultima edizione di Sanremo e a confermarlo è stato lui stesso nel corso della conferenza stampa tenutasi domenica 11 febbraio.

Sanremo 2025, Amadeus chiude all’ipotesi conduzione

Amadeus intende fermarsi, chiudendo le porte all’eventuale conduzione di un sesto Sanremo consecutivo. Questo quanto spiegato nel corso della conferenza stampa, nonostante il desiderio dell’ad Rai Roberto Sergio di proseguire con lui e Fiorello. Il conduttore, infatti, ha bisogno di trovare altre idee e altre sfide: “Dissi già a maggio che questo sarebbe stato l’ultimo Festival, anche se nessuno ci ha creduto. Ringrazio Sergio per il desiderio di farmi proseguire, ma sento che ci dobbiamo fermare e pensare ad altro. Questo non significa che vado a fare l’eremita, ma che ho bisogno di trovare altre idee, altre sfide, altre scommesse” sono state le sue parole, riportate dall’Ansa.

Nel corso della giornata di domenica 11 febbraio, proprio l’ad Rai, nell’affrontare l’argomento relativo a Sanremo 2025, aveva dato appuntamento ad Amadeus e Fiorello tra una quindicina di giorni per discutere della kermesse appena conclusa. Alla luce delle parole dello showman, ad ogni modo, appare chiaro come le chance di vedere Amadeus al timone di un sesto Festival di fila siano alquanto basse.

Sanremo 2024 e gli ascolti eccellenti: i dati

Guardando i dati di ascolto, ci si rende conto di come il quinto Festival di Sanremo di Amadeus sia stato un grande successo. L’ultima serata, ad esempio, ha intrattenuto oltre 14 milioni di spettatori e ha registrato il 74.1%, superando i dati dello scorso anno. Già dall’esordio della 74esima edizione della kermesse i dati erano stati a dir poco eccellenti. La prima serata, infatti, aveva registrato il 65.1% di share con oltre 10,5 milioni di spettatori. La seconda aveva riscontrato un leggero calo (10,36 milioni e 60.1% di share), la terza era comunque rimasta sui 10 milioni di spettatori e il 60.1% di share registrato. La quarta serata, quella dei duetti, era andata oltre gli 11,8 milioni di spettatori (67.8% di share).

Come accennato poc’anzi, una recente indiscrezione ha passato in rassegna i nomi di coloro che potrebbero prendere il posto di Amadeus. Da Paolo Bonolis a Stefano De Martino, passando per soluzioni interne come Carlo Conti, Antonella Clerici, Milly Carlucci e Alessandro Cattelan, sono diversi i nomi che potrebbero timonare la prossima kermesse. Non sarebbe da escludere l’ipotesi di vedere un cantante alla guida di Sanremo, con Laura Pausini e Gigi D’Alessio che sembrerebbero papabili candidati. Indiscrezione che, ad ogni modo, deve ancora trovare conferma. È ancora presto per capire chi potrebbe condurre Sanremo 2025 e non resta che attendere per saperne di più.