Sanremo 2025, l’ad Rai: “Amadeus? Ci vedremo tra 15 giorni”

Il 74° Festival di Sanremo si è chiuso con la vittoria di Angelina Mango, che ha trionfato con il brano La Noia. Non solo, la serata finale della quinta kermesse condotta da Amadeus ha registrato dati di ascolto a dir poco clamorosi: sono stati più di 14 milioni (per la precisione 14.301.000) gli spettatori sintonizzati, mentre lo share registrato è stato del 74.1%. Per il conduttore e direttore artistico, quindi, la 74esima edizione di Sanremo è stata un successo. Da tempo, però, ci si chiede chi potrebbe prendere il suo posto, al timone della kermesse, a partire dal prossimo anno. Dal canto suo, Amadeus ha più volte ribadito che il Festival del 2024 sarebbe stato l’ultimo.

Sanremo 2025: parla l’ad Rai

Nella conferenza stampa finale del Festival di Sanremo è stato l’ad Rai Roberto Sergio ad affrontare l’argomento. Quest’ultimo si è detto molto soddisfatto dei risultati raggiunti dalla quinta kermesse timonata da Amadeus e su un’eventuale sesta si è espresso così: “A chi mi chiedesse come sarà il Festival 2025, risponderei che ora è il tempo di lasciar decantare il tutto. Con Amadeus e Fiorello ci vedremo tra una quindicina di giorni per un debrief su quello appena concluso trionfalmente” sono state le sue parole, riportate dall’Ansa. L’ad Rai, quindi, intende far passare del tempo prima di affrontare l’argomento con il conduttore e direttore artistico, con un confronto che avverrà solo tra alcuni giorni.

I nomi per il dopo Amadeus

Solo di recente, un’indiscrezione aveva passato in rassegna i nomi di possibili sostituti di Amadeus in vista di Sanremo 2025. Non solo quello di Paolo Bonolis, che da tempo viene accostato alla kermesse, ma ci sarebbero anche soluzioni interne come Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci. In lizza, inoltre, sembrerebbe esserci anche Alessandro Cattelan. Tra gli altri nomi emersi all’interno di questa indiscrezione c’erano stati anche quelli di Stefano De Martino e quelli di alcuni cantanti, ovvero Laura Pausini e Gigi D’Alessio.

Ad ogni modo, è ancora presto per capire chi sarà al timone della prossima kermesse. L’unica cosa certa, al momento, è che l’ad Sergio consulterà Amadeus e Fiorello tra una quindicina di giorni. Non resta che attendere, quindi, per avere conferme ufficiali in merito a ciò che sarà Sanremo 2025.

Come accennato in apertura, a vincere Sanremo 2024 è stata Angelina Mango. Secondo posto per Geolier, mentre Annalisa ha conquistato il gradino più basso del podio. L’ultima serata della kermesse, tuttavia, è stata caratterizzata da alcuni problemi tecnici con il televoto e sui social è scoppiato il caos. La Rai e Amadeus, ad ogni modo, avevano assicurato come fosse tutto sotto controllo e che nessun voto sarebbe andato perso. Non sono infine mancate polemiche per il risultato finale.