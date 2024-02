Sanremo 2025, da Bonolis a Carlucci: i nomi per il dopo Amadeus

Nella serata di sabato 10 febbraio calerà ufficialmente il sipario sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo, con la kermesse che ha registrato ascolti a dir poco superlativi. Nemmeno il tempo di chiudere che già si parla dell’edizione successiva, sulla quale incombe un interrogativo: chi prenderà il posto di Amadeus?

Sanremo 2025: chi dopo Amadeus? Le soluzioni interne

Sono stati Alberto Dandolo e Giuseppe Candela per Dagospia a passare in rassegna quelli che potrebbero essere i papabili successori dello showman. Nonostante il portale specifichi che servirà del tempo per le variabili che incideranno sulla scelta del conduttore e direttore artistico del prossimo Sanremo, sembrerebbero esserci delle soluzioni interne per il dopo Amadeus. I nomi in ballo, in questo caso, sarebbero Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci. Il primo è già stato al timone della kermesse dal 2015 al 2017, la seconda ha condotto l’edizione del 2010, mentre la conduttrice di Ballando con le Stelle, ha spiegato Dagospia, “ha l’esperienza per provarci“. In lizza sembrerebbe esserci anche Alessandro Cattelan: “Una suggestione che paga il peso di una minore notorietà sulla generalista” si legge.

Dagospia ha poi riportato tra i nomi dei possibili conduttori di Sanremo 2025 anche quelli di Stefano De Martino e Paolo Bonolis. Quest’ultimo è già stato accostato alla kermesse, in una recente intervista ha anche rivelato che il prossimo giugno scadrà il contratto con Mediaset e non sembrerebbe intenzionato a rinnovarlo. Nella suddetta intervista, Bonolis aveva annunciato di voler mollare la tv, sebbene non si tratterebbe di un addio definitivo. Bisognerà attendere, quindi, per capire se un ipotetico Sanremo con Paolo Bonolis al timone sarà fattibile o meno.

Le altre ipotesi

Tornando a quanto riportato da Dagospia, per guidare Sanremo 2025 non sarebbero da escludere anche i nomi di alcuni cantanti. Pare ci sia l’ipotesi Laura Pausini, forse in coppia con Paola Cortellesi, ma anche quella che porterebbe a Gigi D’Alessio. Il portale, ad ogni modo, ha concluso spiegando che “un tentativo ‘formale’ per il sesto Amadeus sarà fatto“. Pare, quindi, che al cinque volte conduttore e direttore artistico della kermesse dovrebbe essere proposto di fare un eventuale sesto Festival. Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni: servirà del tempo per capire chi condurrà Sanremo 2025 e non resta che attendere comunicazioni ufficiali.