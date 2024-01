Sanremo 2025: Fiorello sceglie chi sostituirà Amadeus

Questa mattina a Viva Rai2, Fiorello ha fatto una proposta allettante a Alessandro Cattelan: condurre Sanremo 2025. Il presentatore non sembra dispiaciuto all’idea.

Simpatica gag tra i due nel programma della mattina dove oggi è stato ospite il conduttore storico di X Factor. Fiorello cerca una persona che possa sostituire Amadeus alla conduzione del festival, poiché anche lui è stanco di seguirlo. Così gli ha fatto la proposta e (a sorpresa) Alessandro non si è tirato indietro.

“Immagina che domani ti chiami Roberto Sergio e di chieda di condurre il Festival di Sanremo del 2025“, ha chiesto Fiorello. Così Cattelan ha detto: “Solo se viene Fiorello. Se tu mi dici che è divertente, allora lo faccio“. Risposta che è piaciuta molto al comico che ritiene che questo sia il momento giusto per lui: “Cattelan ha detto sì! Alessandro, sta a te farlo diventare divertente. Hai 43 anni, è il momento giusto”.

Così ha sentenziato il comico che vorrebbe che il suo amico Amadeus non accettasse nuovamente di riorganizzare un altro festival. Infatti il direttore artistico non esclude del tutto la possibilità di presentare anche Sanremo 2025.

Amadeus e il festival di Sanremo

Il 6 febbraio inizierà la 74esima edizione del festival di Sanremo e a condurla ci sarà Amadeus per la quinta volta consecutiva. Fino a qualche mese fa, però, il presentatore sottolineava il fatto che non avrebbe mai accettato di organizzare un altro Sanremo e che avrebbe preferito fare un passo indietro. Ma qualche settimana fa, Amadeus ha cambiato idea e ha detto di non escludere totalmente la possibilità di Sanremo 2025. Ha però sottolineato che aspetterà che termini questa edizione per decidere il da farsi con tutta l’équipe autoriale e non solo.

Ad oggi, sembrano non esserci i presupposti per mandare via il conduttore, seppur dalla destra può essere considerato “una figura scomoda”. Anche perché sul palco di Sanremo, soprattutto da quando c’è lui, vige molto la libertà d’espressione e ciò ha infastidito alcuni membri del governo.

Ora che l’ad della Rai è cambiato, non si ha la certezza che Amadeus possa essere confermato, anche se gli ascolti che fa e soprattutto il cambiamento in positivo che ha fatto fare al festival della canzone è sotto gli occhi di tutti.

Poi ci sono i tanti estimatori del conduttore che vorrebbero vederlo superare il record di Pippo Baudo, ma c’è anche chi, pur apprezzandolo molto, vorrebbe qualcosa di nuovo e magari anche una donna come direttrice artistica del festival.