Amadeus a Sanremo 2025? Fiorello commenta sconvolto

In una recente intervista a Repubblica, Amadeus ha rivelato che non esclude del tutto la possibilità di un sesto Sanremo, cosa che finora aveva totalmente escluso. Prontamente è arrivato il commento di Fiorello.

Il conduttore ha rivelato di essere onorato di questa attenzione che c’è nei suoi confronti e del fatto che lo vogliano ancora alla conduzione del festival. Questa per lui è una grande spinta a pensarci bene su. Ha però detto che la decisione potrà essere presa appena finirà Sanremo 2024, che si terrà dal 6 al 10 febbraio.

Il suo amico Fiorello, che ormai lo segue dal primo anno, ha commentato così su X: “Quest’uomo mi fa veramente paura! Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo. Da brividi!“.

Il comico sa bene che se Amadeus farà un altro festival verrà coinvolto da lui nuovamente e lo stress e la tensione che porta un programma del genere ogni volta sono tanti.

“Per una questione di rispetto, il giorno dopo (la chiusura di Sanremo 2024) ci metteremo seduti e affronteremo il tema“, ha detto Amadeus a Repubblica.

Amadeus sul caso Ferragni

Il conduttore, sempre a Repubblica, ha espresso il suo parere sul caso Balocco- Ferragni. Secondo lui, quando si raggiungono determinati livelli non è possibile commettere errori o “sviste“. Ha ammesso di provare dispiacere per lei. Sul fatto è stato molto lapidario, non si è voluto esprimere più di tanto, ma si è capito bene cosa intendesse e non ha provato a giustificarla (inutilmente).

Un mese esatto al festival di Sanremo

Nell’intervista, il conduttore ha parlato principalmente dell’evento che si svolgerà tra un mese esatto e che tutti gli italiani (e non solo) aspettano con trepidazione. Ha rivelato di non viversi l’esperienza con ansia, ma con divertimento. Segue tutto nei minimi particolari sin dagli inizi e non vede l’ora che questo spettacolo possa essere vissuto anche dal pubblico.

Ha raccontato di nuovo di quanto Pippo Baudo sia stato importante per lui e dei consigli preziosi che gli ha dato. Soprattutto gli disse di lasciar perdere le polemiche perché anch’esse fanno parte del festival ed è giusto che ci siano, altrimenti vuol dire che il programma non sta entusiasmando e appassionando.

Amadeus ha poi detto che non vuole che la politica entri in questa dimensione, secondo lui deve rimanerne fuori e non va bene strumentalizzare un palco e una gara del genere per fini politici.