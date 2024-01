Ferragni nella bufera, parla Amadeus: “Provo dispiacere per lei”

Dopo il successo di ieri sera, sabato 6 gennaio, dello speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia, Amadeus si appresta alla conduzione del suo quinto Festival di Sanremo. Per l’occasione il celebre conduttore televisivo ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, nella quale ha parlato del suo ormai vicino appuntamento con la kermesse musicale ligure e si è anche espresso sulla recente vicenda mediatica che ha visto protagonista l’influencer milanese Chiara Ferragni, co-conduttrice che lo stesso Amadeus scelse per l’edizione del Festival di Sanremo del 2023.

Le parole di Amadeus su Chiara Ferragni

“ Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa“. Queste le parole pronunciate dal conduttore in merito alla vicenda del celebre pandoro griffato di Chiara Ferragni e realizzato in collaborazione con Balocco. Una dichiarazione lapidaria: Amadeus in poche e semplici parole ha fatto intendere perfettamente cosa pensa della vicenda che ormai tiene banco da un mese nell’agenda mediatica del Bel Paese.

A quanto pare, con quelle parole il conduttore ha voluto lasciare intendere che, pur provando grande dispiacere per la situazione attuale di colei che fu al suo fianco durante l’ultimo Festival di Sanremo, quello della Ferragni è stato un errore madornale e che, molto probabilmente, neanche un principiante avrebbe commesso. Figuriamoci la Regina della comunicazione: titolo che fino a circa un mese fa spettava di diritto alla Ferragni.

Un fatto che lascia sgomenti, o meglio, per citare le parole del conduttore di Affari Tuoi, “lascia con l’amaro in bocca”. Per concludere la sua riflessione, Amadeus si è poi lasciato andare a un paragone calcistico particolarmente calzante, citando anche l’ex allenatore di calcio, Giovanni Trapattoni: “ Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errore“.

Festival di Sanremo: polemiche e i preziosi consigli di Pippo Baudo

Nel corso dell’intervista, Amadeus ha anche parlato della sua carriera e dell’esperienza nella conduzione del Festival di Sanremo. Come anticipato infatti, il conduttore si appresta a guidare la sua quinta edizione della celebre kermesse musicale; un appuntamento importante e che, stando alle sue parole, non gli crea nessun tipo di agitazione: “Non lo vivo con ansia, ma con entusiasmo. Mi affascina la costruzione del festival, è come costruire una casa: quando capisci che sta finendo non vedi l’ora di aprirla e mostrarla”.

Quindi il conduttore è passato ad affrontare il tema delle polemiche, affermando di essere convinto che non possa esistere Sanremo senza polemiche, una preziosa lezione che apprese proprio da colui che fece la storia del Festival: Pippo Baudo. “Durante un famoso pranzo mi diede preziosi consigli che mi aprirono gli occhi: ’Ricordati che le polemiche faranno parte di Sanremo, se non ci saranno, non sarà Festival’”.

Infine, una breve riflessione sulla politica e sul fatto che l’esercizio di Governo non debba entrare nei meriti del Festival: “La politica deve stare lontana da Sanremo. Il festival è il più grande appuntamento musicale del Paese e chiunque lo fa, deve farlo in assoluta indipendenza. Dichiaro per chi faccio il tifo, non ho mai dichiarato per chi voto. […] Mai fatto nella vita, non comincio a farlo a 61 anni”.

Ci sarà il sesto Sanremo di fila?

Per concludere, è stato chiesto ad Amadeus se ha o meno intenzione di rispondere positivamente alla proposta di condurre una sesta edizione del Festival di Sanremo nel 2025. In merito a questa possibilità, il conduttore ha risposto lapidario, chiarendo le sue intenzioni: “Portiamo a casa il quinto. Ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema“.

A quanto pare però nelle intenzioni di Amadeus ci sarebbe quella di tenere fede alla promessa fatta al suo amico Fiorello, e lasciare la conduzione del Festival quest’anno. Il motivo? Rispetto nei confronti di due dei conduttori che fecero la storia del Festival della canzone Italiana:“Il sesto sarebbe un record: un motivo per cui non voglio è che non trovo moralmente giusto farne uno in più, di seguito, rispetto a Pippo e a Mike“.

E a proposito di Fiorello, Amadeus ha riservato qualche parola anche al grande amico, sottolineando come la sua sola presenza sia per lui fondamentale e in grado di trasmettergli tanta energia e un incontenibile entusiasmo. “Qualsiasi cosa faccia mi procura gioia, tra noi c’è alchimia“, sono state le parole del conduttore.